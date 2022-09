Wunderschönes Passau: Abenteuer erleben an drei Flüssen

Passau: Stadt an Donau, Inn und Ilz © Hajo Dietz

Natur und Kultur in Symbiose erleben: Passau bietet alles für einen entspannten Urlaub mit der Familie. Zu Fuß oder mit dem Fahrrad lässt sich die DREI_FLÜSSE_STADT wunderbar erkunden.

Urlaub in Passau: Radelnd die Stadt erkunden

Passau ist Knotenpunkt diverser Fernradwege, unter anderem führt hier der Donauradweg entlang. Viele wählen die Stadt an Donau, Inn und Ilz als Startpunkt oder Ziel ihrer Radreise. Die Gastgeber sind auf Radreisende eingestellt, viele Unterkünfte liegen in der Nähe des Radwegs. Über die ganze Stadt verteilt sind Fahrradläden, die neben Reparaturen das passende Equipment, Leih-Räder, Ladestationen oder Unterstellmöglichkeiten anbieten. Radfahren in Passau ist eine der entspanntesten Möglichkeiten, Stadt und Umland zu erkunden.

Passau und Umland lassen sich am schönsten per Rad erkunden. © pedagrafie

TIPP – mit dem Rad auf die Burg Mit etwas Kondition – oder mit dem E-Bike – radelt man über die Ilzstadt hoch zur Veste Oberhaus. Droben gibt es eine E-Bike-Ladestation und eine weitläufige Burganlage, genau genommen eine der größten erhaltenen Europas, zu erkunden.

Passau: Alte Gemäuer und die schönsten Ausblicke auf der Burg

Die Veste Oberhaus bietet Abenteuer inmitten jahrhundertealter Gemäuer. Im weitläufigen Burgareal können Kinder nach Herzenslust herumstrolchen, verborgene Ecken entdecken und im Oberhausmuseum spannende Geschichten erfahren. Bäume und Flüsse bestaunen kann man auf der Aussichtsplattform Batterie Linde: Dort gibt es alte Lindenbäume mit dicken, knorrigen Stämmen. Sie haben stolze Umfänge von 4,25 und 2,26 Metern. Wenn man über die Mauer der Batterie Linde schaut, sieht man den Zusammenfluss und die unterschiedlichen Wasserfarben der drei Flüsse Donau, Inn und Ilz.

Von der Batterie Linde aus genießt man den einzigartigen Blick auf den Zusammenfluss der drei Passauer Flüsse. © Stadt Passau

Tipp – das Burgrätsel Das Burgrätsel führt auf einer geheimnisvollen Entdeckungstour durch die Veste Oberhaus. Das spannende Heft zum Rätseln, Erkunden und Ausmalen ist kostenlos an der Museumskasse und als Download erhältlich auf www.oberhausmuseum.de

Schifffahrten in Passau: Kurzurlaub auf dem Wasser

Den Fahrtwind spüren, ein Eis essen, das bunte Treiben am Ufer beobachten: Ein Schiffsausflug mit der ganzen Familie fühlt sich an wie Urlaub im Süden. Bei einer Dreiflüsse-Stadtrundfahrt sieht man die Altstadt vom Wasser aus und kann den Zusammenfluss der drei Flüsse hautnah bestaunen.

Mit dem SUNliner entlang der Flüsse gleiten: Sightseeing mal anders. © Weichselbaumer

TIPP – eine Fahrt mit dem Kristallschiff Rund 1 Million Swarovski-Kristalle glitzern auf diesem Schmuckstück von einem Schiff um die Wette. Das Kristallschiff fährt bis ins österreichische Donautal und zurück. Termine auf www.donauschifffahrt.eu

Geocaching und Panoramabus: Spannende Führungen in Passau für Groß und Klein

Auf Schnitzeljagd durch die Altstadt ziehen, im offenen Bus den Ausblick genießen und nebenbei Spannendes über die Stadtgeschichte erfahren: Passaus Führungsanbieter verstehen es perfekt, jungen wie älteren Gästen unvergessliche Erlebnisse zu bereiten.

TIPP – Themenführungen Neben klassischen Stadtführungen und Rundfahrten kann man Touren zu Themen wie Kulinarik oder Geocaching buchen, es gibt Schauspiel- und Jogging-Touren. Familiengerechte Angebote auf tourismus.passau.de

Den Römern auf der Spur

Von der Burg bietet sich ein besonders schöner Blick über Passau. © Manfred Rauscher



Die ganze Familie geht auf Zeitreise im Kastell Boiotro, wo man auf den Spuren der Römer wandelt. Das Kastell ist übrigens Teil des „Römischen Donaulimes“, der 2021 zum UNESCO-Welterbe ernannt wurde. Draußen bestaunt man Rekonstruktionen der Mauern, drinnen im Römermuseum erkundet man eine mit vielen modernen Medien aufbereitete Ausstellung. Ein kostenloser Audioguide vermittelt leicht verständlich, wie die Menschen zur Römerzeit lebten.

Mehr Infos auf www.stadtarchaeologie.de

TIPP – der Spielplatz gleich nebenan Kletterturm & Co. sind einem alten Römerlager nachempfunden. Passau hat gerade für Familien mit Kindern viel Spannendes zu bieten.

