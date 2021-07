Steigende Corona-Inzidenz in Spanien: Droht nach Urlaubsrückkehr nun Quarantäne?

In Spanien steigt die Corona-Inzidenz. Der Urlaub dort für Deutschen ist jedoch noch möglich.

Einreise nach Deutschland

Die Corona-Zahlen in Spanien gehen wieder nach oben. Ist der Urlaub wegen der steigenden Inzidenz jetzt in Gefahr? Wird das Land zum Risikogebiet? So ist die Lage.

Hamm - In Nordrhein-Westfalen* wie auch in anderen Bundesländern Deutschlands haben die Sommerferien bereits begonnen. Viele freuen sich auf Urlaub - und hoffen, dass die Corona*-Lage ihnen keinen Strich durch die Rechnung macht. Mit Blick auf das beliebte Urlaubsland Spanien sind die Sorgen groß, wie wa.de* schreibt.

Denn weil die Corona-Inzidenz in Spanien steigt, wächst auch die Befürchtung vor verschärften Regeln. In einem Fall droht Reiserückkehrern sogar Quarantäne. Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat sich dazu geäußert.