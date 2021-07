Steigende Corona-Zahlen, strengere Regeln: Ist der Sommerurlaub in Gefahr?

Reisende stehen am Morgen an den Schaltern in einer der Abfertigungshallen des Frankfurter Flughafens. Es ist das erste Ferienwochenende in Hessen.

Reiserisiko

Von Hannah Decke schließen

Die Corona-Zahlen steigen wieder. Das liegt unter anderem am Reiseverkehr. Die Regeln werden überall strenger. Ist der Sommerurlaub in Gefahr?

Hamm - Sommer, Sonne, Strand - das werden sich viele Deutsche nach dem monatelangen Lockdown gewünscht haben. Und die Corona*-Zahlen ließen hoffen: Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz erreichte Ende Juni ihren Tiefpunkt. Doch mit Beginn der Urlaubszeit sind die Infektionszahlen wieder nach oben gegangen.

