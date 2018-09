Stewardess deckt auf: Das sollte Passagiere wirklich beunruhigen

Im Flugzeug werden häufig Durchsagen gemacht, die der allgemeinen Sicherheit oder Information dienen. Bei dieser einen Durchsage sollten Fluggäste aber aufhorchen.

Durchsagen von Piloten und Crew gibt es an Bord eines Flugzeugs häufig. Sei es, dass der Pilot die Passagiere begrüßt, das aktuelle Wetter durchgibt oder aber die Crew die Sicherheitshinweise an Bord erklärt. Doch es gibt auch Codes der Crew, die auf bestimmte Sachverhalte hinweisen.

Notfall an Bord

Passagiere müssen diese Codes nicht unbedingt kennen, denn einige dienen einfach der besseren Verständigung zwischen Crew und Piloten. Eine bestimmte Durchsage könnte jedoch zur Beunruhigung bei den Passagieren führen: Eine kryptische Wortkombination, wie eine Stewardess gegenüber dem Portal Focus.de berichtete, kündigt nämlich einen Notfall an.

Dieser Code wird bei Terrorattacken, Feuerausbruch oder im Krankheitsfall verwendet, um die restlichen Passagiere nicht in Panik zu versetzen. Denn der Code wird häufig über den Lautsprecher kommuniziert, damit jedes Crewmitglied Bescheid weiß.

Lesen Sie hier: Mit diesem simplen Trick beruhigen Flugbegleiter Kinder an Bord.

Die Durchsage würde so ausfallen: "Zunächst würde der Pilot 'Purser ans Interphone' durchsagen", verrät die Flugbegleiterin, die nicht erkannt werden möchte. Der Purser ist in einem Flugzeug der ranghöchste Flugbegleiter der Kabinenbesatzung. Die Durchsage könne dazu dienen, Notfälle mit den Purser persönlich besprechen zu können. Eine Notlandung etwa würde zunächst an die Crew kommuniziert werden, bevor dann die Passagiere darauf vorbereitet würden.

Die Codewörter für Notfälle seien bei allen Fluggesellschaften ähnlich, so die Stewardess, es gebe aber geringfügige Abweichungen von Airline zu Airline.

Auch interessant: Das prüfen Stewardessen heimlich, bevor Sie einsteigen.

sca/ Video: Glomex

Video: Was diese Stewardess macht, verdirbt Ihnen den Durst

Video: Glomex