Stewardess verrät Trick, wie man Gratisgetränk im Flugzeug bekommt - funktioniert er wirklich?

Bei vielen Fluggesellschaften sind Getränke nicht inklusive. Wie Passagiere dennoch einen Gratisdrink bekommen, verriet eine Flugbegleiterin.

Die pensionierte Flugbegleiterin Kathleen Shawn war mehrere Jahre lang für verschiedene Fluggesellschaft tätig.

In einem Interview verriet sie, wie man an Bord ein wenig sparen kann.

Shawn betreibt mittlerweile die erfolgreiche Instagram-Seite Passenger Shaming, auf der regelmäßig unflätiges Verhalten von Passagieren gepostet wird. Dort zeigen sich Passagiere von ihren schlechtesten Seiten – etwa wie sie ihre Unterhosen unter der Klimaanlage des Flugzeugs trocknen, oder andere Dinge tun, die man im Flugzeug oder generell in der Öffentlichkeit eben nicht machen sollte.

Im Interview mit dem Portal SF Gate verriet die Ex-Flugbegleiterin einen Trick, um im Flugzeug an Gratisgetränke zu kommen. "Deine beste Chance (für Gratisgetränke, Anm.d.Red.) ist, dass du freundlich und respektvoll zur Kabinenbesatzung bist, denn das bringt dich ziemlich weit", erklärte Shawn. Wer noch einen Schritt weiter gehen will, bringt noch Schokolade mit. "Bringen Sie Schokolade mit. Bringen Sie Süßigkeiten mit. Es sind nur ein paar Dollar, um sich zu bedanken", so Shawn.

Video: Diese Dinge gibt es kostenlos im Flugzeug

Stewardess gibt Tipp: Mit Höflichkeit und netten Gesten zum Gratisgetränk?

Die Redakteure von SF Gate haben diese Techniken oder den "Trick", wenn man ihn so nennen kann, ausprobiert und fanden ihn äußerst effektiv. Meistens klappte es, dass sie durch Höflichkeit kostenlose Getränke bekamen. Man solle so an die Sache herangehen: Man gibt Kellnern oder Taxifahrern Trinkgeld. wieso also nicht auch Flugbegleiterinnen und Flugbegleitern? Doch anstatt Geld zu geben, sind es eben Höflichkeit, nette Gesten und ein respektvoller Umgang.

Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass diese Technik manchmal funktionieren könnte, einen kostenlosen Drink im Flugzeug zu erhalten, aber das gilt natürlich nicht immer. Was jedoch immer gelten sollte: Dass man sein Gegenüber im Alltag, ganz gleich an welchem Ort, respektiert und schätzt. So kommt man meist im Leben weiter - und oft eben auch an kostenlose Getränke.

