Storno-Bedingungen bei Airlines: Diese Änderungen stehen jetzt an

Die Tourismus-Branche leidet enorm unter der Corona-Pandemie, auch Airlines. Ein Überblick, welche Umbuchungs- und Rückerstattungsmöglichkeiten Sie haben.

Viele hegen noch ungute Erinnerungen an den Urlaub 2020, der aufgrund von Corona ins Wasser fallen musste. Zählten Sie auch zu denjenigen, die Reisen stornieren und sich um eine Rückerstattung von bereits überwiesenen Zahlungen kümmern mussten? Vor allem, wenn sich der Reiseanbieter oder die Airline quer stellte, kam es bei dem ein oder anderen zu Schweißausbrüchen – insbesondere, wenn es sich um hohe Beträge handelte. Viele Airlines speisten ihre Kunden mit Gutscheinen ab, obwohl vielen eine Gutschrift lieber gewesen wäre.

Auch deshalb werden 2021 viele vorsichtiger an die Buchung einer Reise herangehen. Überschattet wird alles von Corona-bedingten Unsicherheiten: Steigende Inzidenzen in vielen Regionen und Ländern, unterschiedlichste Regelungen in beliebten Urlaubsregionen und die Angst, sich auf Reisen Covid-19 einzufangen und die Liebsten anzustecken. Kurz: Airlines brechen die Kunden weg. Entsprechend wollen sie mit aktualisierten Umbuchungs- und Stornierungsbedingungen den Urlaubswilligen entgegenkommen. Das Portal t-online hat eine Liste zusammengestellt mit den bevorstehenden Änderungen. Diese könnten sich allerdings aufgrund der aktuellen Situation kurzfristig ändern, weshalb man sich immer kurz vor Buchung beim Reiseanbieter informieren sollte, heißt es.

Gutschriften und kostenlose Umbuchungen: Die Änderungen der Airlines

Viele große Airlines bieten nur noch Gutschriften im Fall eines nicht möglichen Reiseantritts. Umbuchungen sind dagegen oft kostenlos möglich. Ein Überblick über die Änderungen im Detail:

British Airways : Bei der britischen Airline gilt bei Reisen, die nach dem 3. März 2020 gebucht wurden und bis 30. August 2022 stattfinden sollen, dass eine kostenlose Stornierung zwar möglich ist, allerdings der bezahlte Betrag nicht in Form einer Gutschrift gutgeschrieben wird. British-Airways-Kunden erhalten in dem Fall einen Gutschein im Wert der Buchung.

: Bei der britischen Airline gilt bei Reisen, die nach dem 3. März 2020 gebucht wurden und bis 30. August 2022 stattfinden sollen, dass eine kostenlose Stornierung zwar möglich ist, allerdings der bezahlte Betrag nicht in Form einer Gutschrift gutgeschrieben wird. British-Airways-Kunden erhalten in dem Fall einen Gutschein im Wert der Buchung. Ryanair : Flüge die vor dem 31. März 2021 gebucht wurden und bis 30. Oktober 2021 stattfinden sollen, können kostenlos bis sieben Tage vor Abflug umgebucht werden, informiert t-online.de.

: Flüge die vor dem 31. März 2021 gebucht wurden und bis 30. Oktober 2021 stattfinden sollen, können kostenlos bis sieben Tage vor Abflug umgebucht werden, informiert t-online.de. Eurowings : Hier können Sie bis 40 Minuten vor Abflug Ihren gebuchten Flug kostenlos umbuchen – so oft Sie wollen. Auch das Reiseziel kann kostenlos innerhalb von Europa geändert werden.

: Hier können Sie bis 40 Minuten vor Abflug Ihren gebuchten Flug kostenlos umbuchen – so oft Sie wollen. Auch das Reiseziel kann kostenlos innerhalb von Europa geändert werden. Lufthansa : Die wohl bekannteste deutsche Airline ermöglicht eine flexible Umbuchung von Tickets, unabhängig davon, ob die Buchung bereits besteht oder neu gebucht wurde.

: Die wohl bekannteste deutsche Airline ermöglicht eine flexible Umbuchung von Tickets, unabhängig davon, ob die Buchung bereits besteht oder neu gebucht wurde. American Airlines : Wer hier ein Ticket kauft und den Flug storniert, bekommt eine Gutschrift und kann diese für ein neues Flugticket verwenden.

: Wer hier ein Ticket kauft und den Flug storniert, bekommt eine Gutschrift und kann diese für ein neues Flugticket verwenden. Air Europa: Flüge, die seit dem 1. Mai gebucht werden und bei denen noch mindestens sieben Tage bis zum Abflug verbleiben, können kostenlos umgebucht werden, berichtet t-online.de.

