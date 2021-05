Ausflug in Valencias Natur: Strand, Dünen und Marjal

Ausflug in die Natur der Provinz Valencia: Üppige Vegetation in Xeresas Marjal.

Abwechslungsreiche Küstenlandschaft

Ein Ausflug in die Natur der Provinz Valencia führt an einen weitläufigen Strand mit naturbelassenen Dünen und in den wasserreichen Marjal de Xeresa mit üppiger Vegetation.

Von wegen Hochhäuser in erster Strandlinie: Dass die Küste in der Provinz Valencia anderes zu bieten hat, als viele Strände, die man aus Spanien* kennt, zeigt die Playa de l‘Ahuir bei Xeresa und Gandía*, wie costanachrichten.com* berichtet. Ein weiter Sandstrand, vor dem die Dünenlandschaft sich noch ganz natürlich entwickeln darf. Ein Paradies für Flora, Fauna - und Spaziergänger.

Und es geht noch weiter: An die Dünenlandschaft schließt sich landeinwärts gleich das nächste Naturparadies an. Der Marjal de Xeresa, ein von Kanälen, Quellen und kleinen Flüssen durchzogenes Feuchtgebiet, lässt sich perfekt zu Fuß erkunden. Es gibt ausgewiesene Routen, Holzstege und kleine Brücken. Und viele Gelegenheiten, Vögel und Wassertiere in ihrem natürlichen Habitat zu beobachten. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.