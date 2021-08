Südfrankreich ist Hochrisikogebiet: Diese Regeln gelten jetzt für Urlauber

Beim Urlaub in Südfrankreich müssen Reisende nun einige Regeln beachten.

Neue RKI-Liste

Die Liste der Corona-Hochrisikogebiete ist um ein beliebtes Urlaubsziel reicher geworden: Das RKI hat Südfrankreich als solches ausgewiesen. Das hat Auswirkungen auf Reisende.

Hamm - In vielen Ländern auf der Welt steigen die Corona-Zahlen wieder - auch in vielen beliebten Urlaubsregionen der Deutschen. Entsprechend weist das Robert-Koch-Insititut immer mehr Länder oder Regionen als Hochrisikogebiete aus, was entsprechend Auswirkungen auf Urlauber hat. Welche Corona-Regel nun für den Urlaub und Südfrankreich gelten, verrät wa.de*.

Nun zählen auch Teile von Südfrankreich zu den Hochrisikogebieten, sodass Reisende, die von dort nach Deutschland zurückkehren, neue Regeln beachten müssen. *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.