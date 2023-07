Die zehn beliebtesten Strände Europas laut Instagram – auch zwei deutsche sind dabei

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Sie wissen noch nicht, wo es diesen Sommer hingehen soll? Instagram liefert hier eine Vielzahl an Ideen. Zu den beliebtesten Stränden auf der Plattform zählen beispielsweise auch zwei deutsche.

Instagram ist für viele Reisende zur Inspirationsquelle für den nächsten Urlaub geworden. Ob weite Strände, bewaldete Schluchten oder kristallklare Bergseen – in dem sozialen Netzwerk finden sich Millionen von Bildern mit perfekt inszenierten Landschaften. Oft werden Regionen geradezu von Touristen überrannt, wenn sie auf Instagram erst einmal Bekanntheit erlangt haben. Zu beliebten Hotspots zählt zum Beispiel das Küstendorf Oia auf der griechischen Insel Santorini oder das Gate of Heaven am Tempel Pura Lempuyang Luhur auf Bali. Aber wie sieht es mit Stränden aus?

Die zehn beliebtesten Instagram-Strände in Europa: Italien zweimal auf dem Podium

Der Online-Reiseanbieter loveholidays.de hat zehn Strände in Europa zusammengestellt, die auf Instagram am häufigsten gepostet werden. Hier ist das Ergebnis:

Positano, Italien Cinque Terre, Italien Sitges, Spanien Sylt, Deutschland Puerto Banus, Spanien Maspalomas, Spanien Polignano a Mare, Italien Binz, Deutschland Texel, Niederlande Kristiansand, Norwegen

Kennen Sie schon Positano? Das Dorf und sein Strand an der Amalfiküste ist ein beliebtes Instagram-Motiv. © Wirestock/Imago

Beliebtestes Instagram-Motiv ist der Kieselstrand des italienischen Dorfes Positano an der Amalfiküste. Die Region ist unter Touristen dank ihrer malerischen Klippen und bunten Häuser besonders beliebt. Über 2,5 Millionen Beiträge finden sich zu Positano auf Instagram – das macht ihn zum beliebtesten Strand in dem sozialen Netzwerk. Gleich dahinter befindet sich ein weiterer italienischer Strand, der sich ebenfalls durch farbenfrohe Gebäude und imposante Klippen auszeichnet: Cinque Terre an der ligurischen Riviera. Knapp 2,48 Millionen Beiträge auf Instagram sind mit dem Hashtag des Ortes versehen.

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

Südlich von Barcelona gelegen, befindet sich der 3. Platz der beliebtesten Instagram-Badeorte: Die Küstenstadt Sitges befindet sich an der Costa de Garaff und sein Strand zeichnet sich durch die besonders gute Qualität des Wassers aus. Dank der tollen Lage zwischen Meer und Bergen bieten sich zudem viele Möglichkeiten für Freizeitaktivitäten. Knapp 1,6 Millionen Beiträge finden sich auf Instagram.

Lassen Sie sich entführen: Zehn Strände, die zu den schönsten der Welt gehören Fotostrecke ansehen

Deutsche Strände sind auf Instagram ebenfalls begehrt

Auch deutsche Strände sind unter den Top 10 vertreten, und das gleich zweimal: Unter dem Hashtag Sylt finden sich über 1,35 Millionen Beiträge im sozialen Netzwerk, was der Insel den 4. Platz einheimst, während zum Ostseebad Binz auf Rügen über 800.000 Mal etwas geteilt wurde (Platz 8). Wer also auf der Suche nach tollen Fotomotiven ist, muss nicht unbedingt ins Ausland reisen – auch hierzulande sind atemberaubende Landschaften für Schnappschüsse geboten.