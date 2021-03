Beliebte deutsche Urlaubsdestination plant verpflichtenden Corona-Test für Touristen

Nicht nur bei der Auslandsreise müssen Deutsche sich an strenge Einreise-Regeln halten. Auch der Sylt-Urlaub könnte demnächst nur mit negativem Corona-Test möglich sein.

Sylt ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Und gerade in der Corona-Pandemie, wo viele Reisende den Urlaub im Ausland scheuen, dürfte das Interesse an einem Ausflug auf die Nordseeinsel groß sein. So hat bereits eine Analyse des Portal HomeToGo ergeben, dass viele Deutsche ihren Oster-Urlaub nicht nur gerne im eigenen Land, sondern am liebsten an Nordsee, Ostsee oder auf Sylt verbringen würden. Ähnliches erwartet wohl auch Sylts Bürgermeister Nikolas Häckel. Um einen zweiten Insel-Lockdown zu vermeiden, will er nun strenge Corona-Maßnahmen für Touristen einführen, wie die Lübecker Nachrichten berichteten.

Sylt-Urlaub nur noch mit negativem Corona-Test? Bürgermeister plant Einreise-Beschränkungen

Reisende sollen für den Urlaub auf Sylt in Zukunft entweder einen negativen PCR-Test oder einen Schnelltest vorlegen. Die Testergebnisse müssen Häckels Plänen zufolge direkt beim Check-in im Hotel oder in der Ferienwohnung vorgezeigt werden. Aber noch besser fände er es laut den Lübecker Nachrichten, wenn die Bundespolizei gleich die Einreise kontrollieren würde.

Um die Pläne auch wirklich in die Tat umzusetzen, fordert der Bürgermeister nun die Landesregierung Schleswig-Holsteins sowie den Kreis Nordfriesland dazu auf, rechtliche Grundlagen für die Einreisekontrollen bei Urlaubern zu schaffen. Bis es so weit ist, soll die Gemeinde versuchen, Touristen mit Appellen und Informationen dazu bringen, sich an die Regeln zu halten. Auf der Insel selbst soll dann eine App die Kontakte der Urlauber nachverfolgen.

Auch interessant: Wird Sommer-Urlaub 2021 auch wieder im Ausland möglich sein? Tourismusbeauftragter trifft Prognose.

Corona-Pandemie: Oster-Urlaub 2021 in Deutschland möglich?

Ob der Oster-Urlaub 2021 überhaupt stattfinden kann, steht noch in den Sternen. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz vom 3. März haben Bund und Länder eine Entscheidung zur Öffnung für Hotels erneut vertagt. Das Thema Tourismus wird wohl erst wieder am 22. März Teil der Debatte sein – was bedeutet, dass bis kurz vor Ostern kein Urlaub in Deutschland möglich sein wird. Zudem warnt die Bundesregierung weiterhin vor nicht zwingend notwendigen Reisen im Inland sowie ins Ausland. (fk)

Lesen Sie auch: Erstes Urlaubsland will Quarantäne-freie Einreise erlauben – auch für Touristen, die nicht geimpft sind.