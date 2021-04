Sylt-Urlaub ab 1. Mai möglich: Was kosten die Unterkünfte?

Corona-Modellprojekt

Ab dem 1. Mai öffnet Sylt im Rahmen eines Modellprojekts seine Pforten für Urlauber. Das Interesse ist groß – aber was kosten die Unterkünfte?

Der Kreis Nordfriesland darf zusammen mit der Ferieninsel Sylt ab dem 1. Mai wieder Urlauber begrüßen. Damit ist es das zweite Modellprojekt in Schleswig-Holstein, das an den Start geht. Zuvor öffnete die Schlei-Region mit Eckernförde für Touristen und erlebt seitdem einen wahren Besucheransturm. Ähnlich könnte es auch Nordfriesland ergehen: Die Ferienhaussuchmaschine HomeToGo verzeichnet eine hohe Auslastung der Ferienhäuser für den Zeitraum des Modellprojekts. „Für Mai sehen wir eine Nichtverfügbarkeit von etwa 62 Prozent auf Sylt. Das bedeutet, dass rund 62 Prozent der auf HomeToGo verglichenen Angebote auf Sylt im Mai entweder gebucht sind oder nicht zur Buchung freigegeben sind“, berichtet Jonas Upmann von HomeToGo dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Urlaub in Sylt buchen: Was kostet die Unterkunft?

Die Preise für die Unterkünfte in Nordfriesland variieren je nach Gemeinde, Größe, zulässiger Personenzahl und Ausstattung der Ferienunterkunft, wie Jonas Upmann erklärt. Der mediane Preis pro Nacht und Unterkunft sei laut der Analyse (vom 11. bis 27. April) Anfang Mai mit 212 Euro am höchsten. In der Woche über Christi Himmelfahrt würde der Preis auf 197 Euro sinken und dann kurz vor Pfingsten auf 218 ansteigen. Am Ende des Monats liegen die Kosten aktuell bei rund 187 Euro.

Zu den höherpreisigen Gemeinden gehören laut der Analyse Morsum mit einer Preisspanne von 189 bis 120 Euro und Wennigstedt-Braderup mit einer Preisspanne von 164 Euro bis 136 Euro. Die günstigsten Unterkünfte finden Urlauber aktuell in den Gemeinden Sylt, Rantum, Westerland und Hörnum. Hier schwanken die Preise zwischen 135 und 120 Euro. Jonas Upmann weist allerdings auch darauf hin, dass die Buchungslage von Ferienhäusern und -wohnung sehr dynamisch sei. Das Angebot an verfügbaren Unterkünften könne sich ständig ändern – und damit auch der mediane Preis. Wie immer lohnt es sich hier für Urlauber, die Preise vor der Buchung zu vergleichen. (fk)

