Tabarca ist Spaniens kleinste bewohnte Insel - im Sommer beliebtes Ausflugsziel

Insel vor der Costa Blanca

Die Insel Tabarca ist vor allem im Sommer ein beliebtes Ausflugsziel an der Costa Blanca in Spanien. Dann schaut die Guardia Civil nach dem Rechten.

Tabarca ist die kleinste bewohnte Insel Spaniens*. Das Eiland mit seinen etwa 50 Einwohnern liegt vor Alicante* an der Costa Blanca*. Vor allem im Sommer wird die Insel zu einem beliebten Ausflugsziel und begrüßt täglich dutzende Urlauber. Für Ordnung sorgt auf der Insel Tabarca auch diesen Sommer wieder die Guardia Civil*, berichtet costanachrichten.com*.

Die Insel vor der Mittelmeerküste von Spanien ist gleich in mehrfacher Hinsicht ein beliebtes Ausflugsziel: Die Restaurants auf Tabarca sind berühmt für ihre Paella und Fischgerichte. Außerdem zieht die Unterwasserwelt rund um die Insel vor der Costa Blanca Taucher und Schnorchler an. Badegäste, die sich am Strand sonnen wollen, tun ihr Übriges. Die Guardia Civil schaut deshalb an Land und auf dem Wasser nach dem Rechten - und achtet darauf, dass die Touristen die Corona*-Regeln einhalten.