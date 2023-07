Ex-Hotelmanagerin verrät drei Dinge, die sie selbst in jedem Hotelzimmer prüft

Tipps für den Aufenthalt

Eine ehemalige Hotelmanagerin weiß genau, was sie im Hotelzimmer prüfen würde und welche Utensilien sie lieber nicht anfasst. Ihre Tipps verrät sie auf TikTok.

Gehören Sie zu den Menschen, die beim Einchecken in ein Hotel das Zimmer genau auf seine Sauberkeit überprüfen? Der Gedanke liegt nahe, schließlich übernachten über die Jahre hinweg viele verschiedene Personen in den Räumen – und niemand weiß genau, wie die Reinigungsprozedur des jeweiligen Hotels aussieht. Die TikTok-Nutzerin „melly_creations“ ist nach eigenen Angaben ehemalige Hotelmanagerin und weiß daher ganz genau, wo sie einen genaueren Blick hinwerfen muss. In verschiedenen Videos auf dem sozialen Netzwerk verrät sie, worauf Hotelgäste achten sollten.

Ehemalige Hotelmanagerin verrät: Was sie immer überprüft und niemals benutzen würde

Eines der ersten Dinge, welche die TikTokerin in einem Hotelzimmer überprüft, sind die Bettlaken – und ob sich Bettwanzen darin breitgemacht haben. Die Parasiten sind in der Regel nicht gefährlich, sorgen aber für unschöne Bisse und Juckreiz auf der Haut. Zu finden sind die Bettwanzen in der Regel an der Matratze, unter den Bezügen oder zwischen Stofffalten.

Thomas Loose, Vorstandsmitglied beim Deutschen Schädlingsbekämpfer-Verband e.V. (DSV), erklärt laut dem Online-Portal Travelbook: „Bei älterem Befall kann man die typischen dunklen Punkte um die Verstecke herum gut sehen“. Hierbei handle es sich um Bettwanzenkot, an dem auch Laien einen Befall erkennen können. Weitere typische Orte, an denen sich die Parasiten verstecken, sind unter anderem der Lattenrost des Bettes sowie Steckdosen, Lichtschalter oder Fußbodenleisten.

Auch in Bezug auf Tagesdecken hat die ehemalige Hotelmanagerin „melly_creations“ eine Meinung: „Ich schlafe niemals damit, denn – und es tut mir leid euch das zu sagen – sie werden nicht jedes Mal gewaschen, wenn jemand in einem Hotel übernachtet hat.“ Ob dem wirklich so ist, kommt allerdings auch auf die Herberge an. In den Kommentaren meldet sich eine Userin zu Wort, die in einem Hotel arbeitet, in dem nach ihrer Aussage jeden Tag die Wäsche gewaschen wird. „Dann sind die Besitzer eine ganz besondere Art von guten Menschen. Meine waren das nicht unbedingt“, meint „melly_creations“ dazu.

Schlechte Erfahrungen mit Eiskübeln im Hotel: Warum ehemalige Managerin warnt

In einem zweiten Video gibt sie weitere Tipps zu Hotelzimmern. Einer davon hat besonders viele Reaktionen von Usern hervorgerufen. Und zwar erklärt sie hier: „Ich werde niemals einen Eiskübel verwenden. Menschen verwenden diese auf eine Weise, über die ihr noch nicht einmal nachdenken wollt.“ So habe sie zum Beispiel schon Erbrochenes darin entdeckt – „und das ist noch nicht mal das Schlimmste“, ergänzte sie in den Kommentaren.

Dort berichten auch zahlreiche andere TikTok-Nutzer von ihren Erlebnissen mit Eiskübeln: „Als ich ein Notfallsanitäter war, wurden wir schon zu versehentlichen Amputationen gerufen und die Finger und Ähnliches wurden in den Eiskübeln gelagert“, berichtet eine Person zum Beispiel. Eine weitere rät ebenfalls dazu, die Finger davonzulassen: „Ich habe gesehen, wie Toiletten damit gereinigt wurden.“ Und manch einer hat des Behältnis sogar aus Unwissenheit umfunktioniert: „Warte, dieser Kübel ist für Eis gedacht? Ich habe ihn immer als Mülleimer benutzt.“

Wie „melly_creations“ verrät, würde sie für Eis lieber die Plastiktüten verwenden, die des Öfteren in den Kübeln zu finden sind – so gehe sie auf Nummer sicher. Und wie die Erzählungen einiger User zeigen, kann man manchmal nicht vorsichtig genug sein.

