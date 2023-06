Hitzemuffel? In diesen drei Städten herrschen angenehme Temperaturen

Städtetrips im Sommer können sehr schnell unangenehm für Körper und Geist werden. Doch in Europa gibt es auch kühlere Orte, die eine Reise wert sind.

Der Sommer ist da und in vielen Regionen Europas herrschen bereits rekordverdächtige Temperaturen. Wer auf anstrengende Städtetrips – in Europa ist 2023 übrigens Lissabon das günstigste Reiseziel – bei bis zu 35 Grad verzichten möchte, sollte daher die nördlicheren Metropolen ins Visier nehmen. Denn auch hier hat Europa einiges zu bieten.

Angenehme Temperaturen im Sommer: Reise ins schwedische Stockholm

In der schwedischen Hauptstadt Stockholm wird auch im Sommer nicht zu heiß. © IMAGO

Die schwedische Hauptstadt Stockholm ist eine ideale Option für alle Hitzemuffel. Die Stadt befindet sich in der gemäßigten Klimazone und verspricht gerade im Sommer angenehme Bedingungen. Im Normalfall steigt hier die Temperatur zwischen Juli und August nicht über 22 Grad. Nur sehr selten steigt das Thermometer bis zur 30-Grad-Grenze.

Da sich die Stadt auf insgesamt 14 Inseln aufteilt, ist eine Bootstour ein absolutes Muss. Das Rathaus Stadshuset darf bei der Reiseplanung ebenfalls nicht fehlen. Das Gebäude besticht nicht nur mit einer beeindruckenden Außenansicht, auch im Inneren gibt es viele prächtige Räume zu entdecken. Eine Führung lohnt sich allemal. Das Zentrum der Stadt lockt zudem mit ihrem altehrwürdigen Stockholmer Schloss. In einigen Räumlichkeiten sind immer noch Büros der schwedischen Königsfamilie untergebracht. Ein Besuch empfiehlt sich um 12:15 Uhr, weil dann die traditionelle Wachablösung stattfindet.

Die Altstadt Stockholms, genannt „Gamla Stan“, ist wegen der alten Häuser und der engen Gassen einen Besuch wert. Hier werden regionale Delikatessen in vielen Restaurants und Cafés angeboten. Den schönsten Ausblick über die Stadt bekommt man auf dem Skinnarviksberget. Diese Erhebung befindet sich im Stadtbezirk Södermalm und wird auch gerne von Einheimischen besucht.

Luzern im Sommer: die Schweiz genießen

Dass es günstigere Reiseziele als die Schweiz gibt, ist wohl vielen bekannt. Doch dafür punktet das kleine Land mit malerischen Städten und einzigartiger Natur. In Luzern, der Hauptstadt des gleichnamigen Kantons, liegen die Temperaturen im Sommer oftmals bei angenehmen 25 Grad. Da es hier aber häufig regnet, gehört bei einem Stadtrundgang eine Regenjacke zur Standardausrüstung.

Die Schweizer Stadt Luzern liegt am wunderschönen Vierwaldstättersee. © Andreas Haas/Imago

Luzern, das direkt am Vierwaldstättersee liegt, hat einiges an Sehenswürdigkeiten zu bieten. Zu einem der beliebtesten Fotomotiven gehört hier die Kapellbrücke samt Wasserturm. Diese Brücke ist bereits 700 Jahre alt und gehört somit zu den ältesten Holzbrücken Europas. Auch die Stadtmauer mit ihren vielen Türmen ist noch in einem sehr guten Zustand. Hier lohnt sich ein Aufstieg, um den schönen Ausblick zu genießen. Der sterbende Löwe ist wohl das bekannteste Denkmal Luzerns. Sogar Mark Twain (1835-1910) erwähnte den in Sandstein gemeißelten Löwen in seinen Werken. Doch was wäre ein Trip in die Schweiz ohne Schokolade? Hierfür laden viele kleine Manufakturen in der Altstadt zum Genießen ein.

Angenehme Temperaturen im Sommer: Kulturhochburg Rotterdam

Rotterdam lässt sich im Juli und August bestens erkunden. In der zweitgrößten Stadt der Niederlande herrschen in der Sommerzeit angenehme Temperaturen um die 22 Grad. Diese Metropole zeichnet sich durch ein vielfältiges kulturelles Angebot und ihre schöne Architektur aus. Einen einzigartigen Anblick bietet hierbei die Erasmusbrücke. Auf dem 185 Meter hohen Aussichtsturm Euromast haben Touristen einen guten Ausblick über die Stadt. Für Familien und Naturliebhaber ist der städtische Zoo das perfekte Ziel. Übrigens: Beachten Sie drei Regeln, die Sie im Niederlande-Urlaub nicht brechen sollten – sonst kann es teuer werden.

Einen einzigartigen Anblick in Rotterdam bietet die Erasmusbrücke – nicht nur bei Sonnenuntergang. © Jacob Schröter/Imago

Die Niederlande sind grundsätzlich bekannt für ihre gut ausgebauten Fahrradwege. Das ist in Rotterdam nicht anders. Eine Radtour durch die Stadt lohnt sich allemal. Im Nieuwe Binnenweg finden Reisende alternative Bekleidungsgeschäfte und zahlreiche Cafés. Für alle Feinschmecker bietet sich ein Besuch der Blaak Markthal an. Hier gibt es ein großes Angebot an kulinarischen Leckereien. Ein absolutes Muss ist der Hafen Rotterdams. Auf einer Rundfahrt mit dem Boot lässt sich einer der größten Häfen der Welt am besten bestaunen. (amw/jok/spot)