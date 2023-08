Bad News für Thailand-Reisende: „The Beach“ geschlossen – ab sofort jedes Jahr in bestimmten Monaten

Von: Simona de Clerk

Thailands berühmte Maya Bay wird während der Monsunzeit vom 1. August bis 30. September wegen Natursanierung geschlossen – und zwar jedes Jahr.

So zitierte die Deutsche Nachrichtenagentur (dpa) am Mittwoch den Bericht der Bangkok Post. Für viele Touristen eine schlechte Nachricht – für die Natur sicherlich ein Grund zur Freude.

Der Umwelt zuliebe: Maya Bay für Touristen zeitweise nicht mehr zugänglich

Die Bucht auf der Insel Phi Phi Le wurde durch den Hollywood-Film „The Beach“ aus dem Jahr 2000 mit Leonardo DiCaprio berühmt. Seit Jahren reisen Massen von Touristen auf die unbewohnte Insel im Phi Phi-Archipel. In touristischen Hochzeiten verwandelt sich die Idylle in einen überfüllten Albtraum. Dutzende Boote kommen dort dann jeden Tag an, zerstören das Riff sowie die Korallen, vertreiben die einheimischen Schwarzspitzenhaie und andere Fische aus ihrem Revier und hinterlassen haufenweise Müll.

Maya Beach, bekannt aus dem Film „The Beach" mit Leonardo Di Caprio, wird erneut geschlossen.

Meeresbiologen hatten die thailändischen Behörden bereits im Jahr 2018 aufgefordert, den Strand zu schließen. Daraufhin wurde er ab Juni 2018 für dreieinhalb Jahre gesperrt. Unter strengen Regeln wurde Maya Bay im Januar 2022 wieder für Touristen zugänglich gemacht.

Nun schließt der Strand erneut seine Pforten für Touristen. Die wichtigsten Änderungen sind dabei:

Boote dürfen nicht mehr in die Bucht einfahren.

Schwimmern und Schnorchlern ist es verboten, dort ihren Tätigkeiten nachzugehen.

Die erlaubte Besucherzahl wurde deutlich reduziert.

„The Beach“: Strand für Touristen nun jedes Jahr im August und September geschlossen

Bei der erneuten Schließung während der Monsunzeit gehe es auch um die Sicherheit der Besucher. Die meisten Gäste kommen in traditionellen Langbooten von der Nachbarinsel Phi Phi Don. Bei Regen und hohem Wellengang sei es für die zum Teil sehr alten Boote schwierig, in der Loh Sama Bay anzulegen, von wo aus die Besucher zur Maya Bay laufen. Der Strand werde von nun an jedes Jahr im August und September geschlossen sein, wie es in verschiedenen Berichten heißt.