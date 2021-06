Urlaub mit Fußfessel: Beliebte Reisedestination stellt kuriose Corona-Regeln für Touristen vor

Regeln über Regeln

von Franziska Kaindl schließen

Um den Urlaub während der Corona-Pandemie sicher zu gestalten, gelten an den meisten Destinationen spezielle Regeln für den Tourismus – manchmal auch zu speziell.

Corona-Tests, Maskenpflicht, Einreiseformulare – wer dieses Jahr in den Urlaub will, muss sich an viele Regeln halten. Mit der Abschaffung der Quarantäne in den meisten Reiseländern nehmen viele Touristen das aber gerne in Kauf. Manche Destinationen schießen aber auch etwas über das Ziel hinaus, wie ein aktuelles Beispiel zeigt.

Fußfessel und Gesichtserkennung in Phuket: Das sind die Pläne für den Tourismus

Vor ein paar Wochen kündigte Thailands Touristen-Hotspot Phuket an, mit dem lokalen „Sandbox-Projekt“ den Tourismus auf der Insel wieder anzukurbeln. Nun sind weitere Details dazu ans Licht gekommen – und viele davon sorgen eher für Stirnrunzeln. Wie das Online-Portal Bangkok Post berichtet, sollen Touristen nämlich mit Peilsendern am Fußknöchel oder Handgelenk versehen werden, um ihre Standorte über ein GPS-Signal verfolgen zu können. Zudem sollen an mehreren Standorten auf der Insel Kameras mit Gesichtserkennungssystemen angebracht werden, sodass das Ein- und Ausgehen von Touristen beobachtet werden kann.

Video: Bundesregierung hebt Reisewarnung für Risikogebiete auf

Urlauber müssen sich nämlich der Einreise zunächst zwei Wochen in einem zertifizierten SHA-Hotel aufhalten und in dieser Zeit drei Corona-Tests durchführen – einmal direkt nach der Ankunft, dann am sechsten Tag und anschließend noch einmal am dreizehnten Tag. Zusätzlich ist die Einreise nur mit einem negativen PCR-Test möglich, der maximal 72 Stunden alt ist. Touristen müssen zudem einen Nachweis darüber erbringen, dass sie eine Covid-19-Krankenversicherung abgeschlossen haben, die mindestens 100.000 US-Dollar abdeckt.

Auch interessant: Sommer-Urlaub 2021: Wie lange bleiben die Einreise-Regeln für Deutschland bestehen?

Thailand-Urlaub: Zweifel an Phukets Tourismusplänen

Die Öffnung für den Tourismus unter diesen Bedingungen ist für den 1. Juli angedacht, wie die Bangkok Post weiterhin schreibt. Allerdings müssen diese Maßnahmen erst noch von Thailands Kabinett und dem Premierminister genehmigt werden. Sollten die Regeln in dieser Form aber tatsächlich durchgewunken werden, ist es äußerst fraglich, ob Touristen einen Urlaub in Phuket als attraktiv erachten. „Wenn die Dinge bis jetzt nicht schon lächerlich genug waren, haben wir jetzt offiziell den Punkt der totalen Absurdität in diesem Projekt erreicht“, schreibt das Portal loyaltylobby.com zu den Plänen Phukets. (fk)

Lesen Sie auch: Kroatien, Italien oder doch Griechenland? In diesen Ländern wollen Deutsche im Sommer Urlaub machen.