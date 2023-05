„Stauraum für großes Gepäck, keine Garderobe“: Flugpassagierin entfacht Diskussion im Netz

Von: Franziska Kaindl

Eine Flugpassagierin hat auf TikTok verraten, was sie an Bord besonders nervt: Und zwar, wenn andere das Gepäckfach mit ihren Jacken vollstopfen. Das Thema sorgt für Diskussionen.

Im Flugzeug kann es eng hergehen und das nicht nur für die Passagiere – auch um den Platz im Gepäckfach kommt es immer wieder zu Unstimmigkeiten zwischen den Reisenden. Eigentlich soll jedes Handgepäckstück darin verstaut werden, damit diese bei Turbulenzen nicht herumfliegen und Menschen verletzen können – doch der Stauraum ist stark begrenzt. Da stößt es dem ein oder anderen schon einmal sauer auf, wenn andere Fluggäste aus ihrer Sicht zu viel Platz darin verbrauchen. Eine TikTok-Nutzerin mit dem Usernamen HillnPoo empörte sich zum Beispiel auf der Kurzvideoplattform über Reisende, die neben dem Handgepäck auch noch ihre Jacken darin verstauen.

„Absolute Platzverschwendung“: Flugpassagierin ärgert sich über Jacken im Gepäckfach

„Bitte seid nicht diese Leute, die ein gesamtes Gepäckfach mit ihren Jacken vollstopfen“, sagt sie in einem Video, in dem ein Beispiel eines Passagiers zu sehen ist, der offenbar noch zwei Kleidungsstücke neben dem Handgepäck ins Fach gelegt hat. „Bitte behaltet sie an eurem Platz. Es ist eine absolute Platzverschwendung, ihr könnt sie euch auf den Schoß legen oder bei den meisten Airlines gibt es Kleiderhaken.“

Für ihre Aufforderung erhält die TikTok-Userin von einigen Nutzern Beifall: „Ja, bitte! Es ist ein Stauraum für großes Gepäck und keine Garderobe.“ Eine andere Person schreibt: „Ich komme mit den Jacken in den Ablagefächern nicht klar. Das ist kein Kleiderschrank. Er ist für die Aufbewahrung von Taschen und Gepäck gedacht!“

Nicht alle einer Meinung: Flugpassagiere rechtfertigen sich für Jacken im Gepäckfach

Anders als sie erwartete, gibt es aber auch einige Nutzer, die sich verteidigen: Oft seien es Flugbegleiter, die Passagiere dazu auffordern würden, ihre Jacken ins Gepäckfach zu legen. „Wenn man bedenkt, dass das Personal Sie bittet, Ihre Jacke dort abzulegen, macht es keinen Sinn, es nicht zu tun“, schreibt zum Beispiel ein User. Eine weitere TikTokerin stimmt zu: „Ich wurde immer darum gebeten, es da hineinzulegen. Oft hat die Flugbegleitung sie genommen und selbst dort abgelegt.“ Die Nutzerin HillnPoo zeigte sich darüber erstaunt: „Ich wurde noch nie von der Besatzung gebeten, meine Jacken nach oben zu legen, es sei denn, ich befand mich in der Notausgangsreihe; ich behalte sie immer auf dem Schoß.“ Ihr Video zu dem Thema machte groß die Runde auf TikTok – über 250.000 Millionen Mal wurde es angesehen und über 500 Mal kommentiert.

Um mehr Informationen darüber zu erhalten, postete sie weitere Beiträge zu dem Thema und fragte direkt Flugbegleiter auf der Plattform nach ihrer Meinung an. Daraufhin erhielt sie einige Reaktionen: „Ich bin eine Flugbegleiterin. Größere Gegenstände oben, kleinere Gegenstände (Jacken, Handtaschen, Rucksäcke usw.) unter dem Sitz. Kinderleicht“, schreibt unter anderem eine Nutzerin. Eine weitere schreibt: „Ich bin Flugbegleiterin und wir bitten die Passagiere ständig, Jacken, Rucksäcke, Geldbörsen und kleinere Gegenstände an ihrem Platz zu lassen, bis alle größeren Gegenstände verstaut sind.“

Mit diesem Kompromiss kann die Nutzerin offenbar leben: In einem letzten Video reagiert sie auf die negativen Kommentare zu ihrer aufgestellten Regel und aktualisiert ihre Aufforderung: „Bitte wartet damit, eure Jacken ins Gepäckfach zu legen, bis jeder sein Handgepäck verstaut hat.“