Frau verrät, wie sie sich eine Liege am Hotelpool reserviert – nicht alle sind begeistert

Von: Franziska Kaindl

Immer wieder berichten Urlauber von regelrechten „Handtuch-Kriegen“ am Hotelpool. Eine Frau berichtet von ihrem eigenen Trick, um sich eine Liege zu sichern.

Wenn es um die besten Liegen am Hotelpool geht, werden im Urlaub schon mal die Ellenbogen ausgefahren. Gerade auf Mallorca wird oft genug davon berichtet, dass die Stühle schon in den frühen Morgenstunden komplett besetzt sind – oder zumindest liegen Handtücher oder Badeschlappen auf ihnen, um zu signalisieren: Dieser Platz ist vergeben. Wer da noch eine Liege ergattern will, muss sich schon etwas Besonderes einfallen lassen. So verrät eine TikTok-Nutzerin ihren Trick, um niemals leer auszugehen.

Frau zeigt auf TikTok, wie sie jeden Tag an eine Liege am Hotelpool kommt

Während sich tagsüber die Hotelgäste um die besten Plätze am Pool streiten, herrscht in den Abendstunden oder nachts gähnende Leere auf dem Gelände. Das macht sich die Userin Harriet, alias „harriets_crazy_life“, zunutze. „23 Uhr, alle Sonnenliegen sind frei“, heißt es in einem Video, dass sie auf der Plattform postete. „23.01 Uhr, meine Handtücher befinden sich auf meinen Liegen“.

Das bedeutet: Sie besetzt ihre gewünschten Plätze bereits am Vorabend, anstatt in aller Herrgottsfrühe aufzustehen und zu hoffen, dass andere langsamer sind. Das Video selbst ist von 2021, doch britische Medien haben es erneut aufgegriffen. Insgesamt über 320.000 Mal wurde es angesehen. Und auch in diesem Jahr ist es wieder mehr als aktuell.

Handtuch-Streitereien werden immer kurioser

So kam es erst kürzlich auf Mallorca dazu, dass Hotelgäste mit ihren Handtüchern eine Art Schlange vor den Ausgängen zum Pool legten – da dieser Bereich über Nacht abgeschlossen war. Auf diese Weise wollten Sie sicherstellen, dass sie auch in dieser Reihenfolge eingelassen werden und sich eine Liege aussuchen können.

In den Kommentaren unter Harriets Video zeigen sich gemischte Ansichten zu solchen Methoden. Während die einen sie für ihren Trick feiern, haben andere kein Verständnis dafür: „Das macht mich wütend“, heißt es da zum Beispiel. Andere haben sich bereits eine Gegenmaßnahme überlegt: „Ich lege die Handtücher in der Früh einfach weg, wenn die Liegen gerade nicht benutzt werden“, schreibt eine Person. Eine weitere berichtet: „Mein Vater hat früher Krabben in den Handtüchern der Menschen versteckt, die sie zu früh auf die Liegen gelegt haben.“

Da stellt sich auch die Frage – dürfen die Liegen am Hotelpool überhaupt reserviert werden – oder sollte jeder dieselbe Chance auf einen Platz am kühlen Nass bekommen? Nadja Hettich, die als Juristin beim Hotelverband Deutschland arbeitet, erklärte laut dem Online-Portal Reisereporter, dass die Hotels selbst darüber entscheiden, ob sie diesbezüglich Regeln aufstellen. Hier gelte das Hausrecht. Es gebiete aber der Anstand, dass Hotelliegen nicht reserviert werden, wie die Etikette-Beraterin Karin Schleines dem Bericht zufolge findet: „Ich finde das anderen Urlauberinnen und Urlaubern gegenüber nicht nett. Wenn es vom Hotel aus heißt: ‚Keine Liegen reservieren‘, dann sollte man das auch tunlichst vermeiden!“ Verhindern lässt es sich aber nicht immer, vor allem, wenn es diesbezüglich keine Regeln vom Hotel gibt. Allerdings räumen Angestellte Handtücher oft von selbst weg, wenn die Liege seit längerem nicht genutzt wurde.