Tipps für den Spanien-Urlaub: Die zehn schönsten Strände an der Costa Blanca

Sommer 2021

Wer seinen Sommer-Urlaub in Spanien verbringen möchte, sollte die Costa Blanca ins Auge fassen. Dort finden sich schöne Strände für entspannte Tage.

Wie wäre es im Sommer 2021 mit einem Urlaub in Spanien*? Die Costa Blanca* gehört zu den beliebtesten Küsten bei ausländischen Urlaubern, schließlich bietet sie über 300 Sonnentage im Jahr und endlose Strände ebenso wie kleine, versteckte Buchten. Die zehn schönsten Strände der Costa Blanca* hat costanachrichten.com* vorgestellt.

Spanien-Urlauber finden hier kilometerlange Sandstrände wie etwa die Playa de San Juan in Alicante* oder Les Marines in Dénia*. Für Familien gibt es an der Costa Blanca Strände mit Spielplätzen auf dem Sand, Wassersportler können sich etwa in Altea*, Santa Pola oder Torrevieja* austoben. Bei deutschen Urlaubern ist der Badeort Calpe* äußerst beliebt, hier hat es der Arenal-Strand auf die Liste der zehn schönsten Strände an der Costa Blanca geschafft. *costanachrichten.com ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.