Fünf Tote in Florida wegen Vibrionen in Gewässern – Bakterien kommen auch an Nord- und Ostsee vor

Von: Franziska Kaindl

Immer wieder ist von Todesfällen infolge von Vibrioneninfektionen zu hören. Das Risiko besteht nicht nur in den USA, sondern auch an Nord- und Ostsee.

Seit Jahresbeginn sind an der Tampa Bay am Golf von Mexiko im US-Bundesstaat Florida fünf Menschen aufgrund einer Vibrionen-Infektion gestorben, wie der Sender Fox News berichtete. Laut lokalen Behörden soll es 2023 bislang 26 Krankheitsfälle gegeben haben. Das Bakterium Vibrio vulnificus kommt aber auch an Nord- und Ostsee vor.

Was sind Vibrionen und was macht sie so gefährlich?

Bei Vibrionen handelt es sich um stäbchenförmige Bakterien. Der bekannteste Vertreter ist laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) der Erreger Vibrio cholerae, welcher Cholera auslöst. Die sogenannten Nicht-Cholera-Vibrionen, zu denen auch der Erreger Vibrio vulnificus gehört, hingegen kommen im Meerwasser vor und können bei einer Infektion zu einer lebensbedrohlichen Erkrankung führen.

Ein Badeverbot gilt zum Glück nicht, aber die Bakterien kommen auch an Nord- und Ostsee vor. (Symbolbild) © Pond5/Imago

Eine Ansteckung mit dem Erreger erfolgt in der Regel über offene, nicht verheilte Wunden beim Baden oder Waten im versuchten Meerwasser – selbst Mückenstiche oder frisch gestochene Tätowierungen zählen dazu, wie der Epidemiologe Klaus Stark vom RKI laut dem Online-Portal Focus sagt. Auch über Wunden, die man sich erst im Wasser zugezogen hat, können die Vibrionen eindringen, wie das RKI warnt. Die Folgen können prekär sein: „Bei älteren Personen oder Personen mit geschwächtem Immunsystem können diese Infektionen zu schwersten Wundinfektionen oder schwersten Blutvergiftungen führen, die rasch mit Antibiotika behandelt werden müssen“, erklärt Stark. Jüngere, gesunde Erwachsene müssen eher seltener mit schweren Verläufen rechnen, heißt es auf der Webseite des RKI.

Symptome und Behandlung einer Vibrioneninfektion

Üblicherweise macht sich eine Infektion mit Nicht-Cholera-Vibrionen über einen lokalen Schmerz bemerkbar, „der angesichts der sichtbaren Wunde überproportional stark erscheint“, so das RKI. Hinzu kommen Fieber, Schüttelfrost und Sepsis. Laut dem Center for Disease Control and Prevention (CDC) kann eine Infektion auch zu einer sogenannten nekrotisierenden Fasziitis führen, bei der das infizierte Gewebe ablöst und abstirbt. Im schlimmsten Fall ist dann eine Amputation der Extremität nötig. Erfolgt die Behandlung zu spät, kann die Infektion auch tödlich enden. In der Regel wird eine Infektion aber mit einem Antibiotikum behandelt – je schneller, desto besser.

In welchen Gewässern kommen Vibrionen vor?

Vibrionen treten sowohl im Süß- als auch Salzwasser auf, allen voran in Flussmündungen, Buchten und Lagunen. Die Bakterien vermehren sich bei einem Salzgehalt von 0,5 bis 2,5 Prozent und bei einer Temperatur von über 20 Grad. Da diese Bedingungen in warmen Sommern auch an Nord- und Ostsee vorkommen, bestünde hier ein Risiko für eine Vibrioneninfektion, so das RKI. An den deutschen Küsten registriert die Forschungseinrichtung bis zu 20 Fälle pro Jahr – die meisten davon traten in den wärmeren Sommern 2003, 2006, 2010, 2018 und 2019 auf. Aber auch an den anderen Küsten in Schweden, Finnland, Dänemark, Norwegen, den Niederlanden, Polen oder den Kanal-Inseln könne es zu Infektionen kommen.

Das Mittelmeer und der Atlantik sind mit einem Salzgehalt von 3 Prozent in der Regel zu salzhaltig für Vibrionen, jedoch sei es laut RKI auch hier schon vereinzelt zu Krankheitsfällen gekommen. In den USA komme es in den südlichen Regionen im Sommer und Herbst ebenfalls zu Vibrioneninfektionen, wobei diese hier eher auf den Kontakt mit rohen Fischen und Meeresfrüchten sowie deren Verzehr in Verbindung gebracht werden.