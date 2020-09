Tourismus versus Umwelt an der Costa Blanca: Jávea verlangt Ankergebühren

Das spanische Jávea an der Costa Blanca verlangt aus Umweltschutzgründen eine Gebühr für die Ankerbojen. Der Touristenort ist inzwischen bei Jachteignern so beliebt, dass die Vielzahl der Boote dem Ökosystem Meer schadet.

Ab nächstem Sommer erhebt Jávea eine Gebühr für die Nutzung der Ankerbojen* wie costanachrichten.com* berichtet. Der Hintergrund: Der Küstenort in Spanien* an der Costa Blanca* ist bei Jachttouristen so beliebt, dass immer mehr Boote dort ankern und das Ökosystem Meer gefährden.

Die Maßnahme ist umstritten. Der örtliche Jachtclub Club Náutico ist dagegen, die Fischereigenossenschaft ist dafür und bei den Tourismusunternehmen ist die Meinung geteilt. *costanachrichten.com ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks