Inselparadies Malediven öffnet bald die Pforten für Touristen - strenge Kontrollen geplant

Malé - Ausländische Touristen dürfen ab dem 15. Juli wieder auf die Malediven reisen*. Das gab der Präsident des Inselstaates am Dienstagabend bekannt. Es gebe dann kostenlose 30-Tage-Visa direkt bei der Einreise. Zunächst herrschte noch Unsicherheit, ob Reisende nach Ankunft auf den Malediven in die Quarantäne müssen. In der aktuellen Pressemitteilung heißt es jedoch, dass Touristen kein Zertifikat oder negativen Corona-Test vorweisen müssen, bevor sie einreisen. Urlauber, die keine Symptome zeigen, bräuchten auch nicht zu fürchten, unter Quarantäne gestellt zu werden.

Malediven-Urlaub trotz Corona: Das müssen Sie bei der Einreise beachten

Weiterhin heißt es demnach, dass Reisende eine Hotelbuchungsbestätigung dabei haben sollten und am Flughafen eine Maske tragen müssen. Bei der Ankunft wird die Temperatur gemessen. Sollten Reisende Covid-19-Symptome zeigen, müssen sie und ihre Begleiter einen entsprechenden Test auf eigene Kosten machen. Zudem gibt es stichprobenartige Tests, die aber kostenlos für die Urlauber sind. Bei einem positiven Resultat, muss man in Quarantäne - in einer staatlichen Einrichtung oder im gebuchten Hotel, sofern dieses entsprechende Einrichtungen hat.

Unterkunft auf Malediven: Darauf müssen Urlauber vorerst achten

Vorerst dürfen Touristen während des ganzen Aufenthalts die Unterkunft nicht wechseln. Alle Unterkünfte für Reisende müssen der maledivischen Tourismusbehörde einen Sicherheitsplan vorlegen. Ab dem 15. Juli sollen vorerst nur Resorts, Hotelschiffe und Hotels auf unbewohnten Inseln zur Buchung bereitstehen. Am 1. August folgen dann die Unterkünfte und Guest Houses auf bewohnten Inseln. Vor der Abreise gibt es die Möglichkeit für einen weiteren Virus-Test.

Auf den Malediven sorgt der Tourismus nach Angaben des Landes für ein Drittel der Staatseinnahmen. Ende März hatte das Land aufgehört Touristenvisa auszustellen. (fk mit © dpa-infocom, dpa:200624-99-550225/3)

