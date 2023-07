Familienabenteuer in Kroatien: Erleben Sie unvergessliche Momente!

Plitvicer Seen © © Luka Esenko / CNTB

Die Sommerferien stehen vor der Tür, und wir haben uns aufgemacht, Kroatien für Sie zu entdecken. Warum?

Weil es in nur circa 5 Autostunden unkompliziert von Bayern erreichbar ist und als perfektes Reiseziel für Familien gilt. Tauchen Sie ein in Ihren Urlaub, und auf in einer Welt voller Naturschönheiten, familienfreundlicher Strände, aufregender Wassersportmöglichkeiten und kulinarischer Genüsse.

Auf unserer Entdeckungsreise konnten wir eines gewiss mitnehmen: Kroatien steht für Kinderfreundlichkeit, Vergnügen in jeder Hinsicht, Wassersport für Groß und Klein, gesunde und köstliche Küche, unkompliziert einfach leben und definitiv eine Reise wert.

Entdecken Sie das Paradies an der Adria

Sibenik – Bunte Altstadt und faszinierendes Aquarium: Besuchen Sie die charmante Stadt Sibenik, wo Ihre Kinder die Gelegenheit haben, das faszinierende Aquarium zu erkunden. Bestaunen Sie die bunten Fische und Meerestiere aus der Adria und erfahren Sie mehr über die einzigartige Unterwasserwelt. Schlendern Sie durch die engen Gassen der Altstadt und lassen Sie die imposante Kathedrale des Heiligen Jakob auf sich wirken, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört.

Šibenik © Julien Duval / CNTB

Zadar – Magische Meeresorgel und Sonnengruß: In Zadar können Sie und Ihre Familie einzigartige Kunstwerke der Natur entdecken. Die Meeresorgel ist eine Architekturinstallation entlang der Promenade, die durch die Wellen der Adria wunderschöne Melodien erzeugt. Daneben befindet sich der Sonnengruß, eine beleuchtete Tanzfläche, die die Energie der Sonne nutzt, um atemberaubende Lichtspiele zu erzeugen. Ihre Kinder werden von diesen interaktiven Erlebnissen begeistert sein.

Krka-Nationalpark – Naturschönheit und Abenteuer: Ein Besuch des Krka-Nationalparks ist ein Muss für Familien. Erkunden Sie die faszinierende Flora und Fauna des Parks und wandern Sie entlang von Holzstegen zu den atemberaubenden Wasserfällen.

Das Baden ist vom 1. Juni bis 30. September nur in den ausgewiesenen Bereichen Roški slap, Stinice und Pisak auf eigenes Risiko und je nach Wetterlage und Wasserstand gestattet. Das Schwimmen außerhalb dieser Bereiche und Daten ist nicht gestattet. Erleben Sie die Schönheit der Natur, während Sie die malerischen Wasserfälle bewundern. Momente die bleiben.

Krka © Zoran Jelaca / CNTB

Inselhüpfen – Abenteuer auf den Kornati-Inseln: Unternehmen Sie eine Inselhüpf-Tour zu den Kornati-Inseln. Diese einzigartige Inselgruppe bietet viele Möglichkeiten zum Schnorcheln, Entdecken von versteckten Buchten und zum Erklimmen von Aussichtspunkten. Die Schönheit der Natur hautnah erleben und erkunden hat Raum für so manchen magischen Moment.

Inselhüpfen © Aleksandar Gospic / CNTB

Traditionelle „Peka“ in Dalmatien: Probieren Sie „Peka“, das traditionelle dalmatinische Gericht, bei dem Fleisch und Gemüse unter einer Glocke auf glühenden Kohlen gegart werden. Neben der Fleischvariante ist auch der „Oktopus Peka“ eine köstliche Fischvariante. Es ist nicht nur ein kulinarisches Highlight, sondern auch ein geselliges Erlebnis für die ganze Familie. Genießen Sie die köstlichen Aromen und lassen Sie sich von der Herzlichkeit der kroatischen Gastfreundschaft verzaubern.

Pirate Adventure Bootstour: Überraschen Sie Ihre Kinder mit einer spannenden Piraten-Bootstour. Verkleidet als Piraten segeln Sie entlang der Küste, erkunden versteckte Höhlen und genießen Wasserschlachten mit anderen „Piratenschiffen“. Ein unvergessliches Abenteuer für die jungen Seefahrer!

Plitvicer Seen bei Sonnenaufgang: Für ein besonderes Erlebnis sorgt ein Besuch der Plitvicer Seen Nationalpark bei Sonnenaufgang. Die frühen Morgenstunden bieten ein magisches Lichtspiel auf den Seen und Wasserfällen, und Sie können die Schönheit der Natur in Ruhe genießen, bevor die Massen eintreffen.

Naturerleben abseits der Hektik © Zoran Jelaca / CNTB

Ihre Reise nach Kroatien wird nicht nur eine Erholung von der Hektik des Alltags sein, sondern auch eine Gelegenheit für Ihre Familie, wertvolle Erinnerungen zu schaffen. Packen Sie Ihre Koffer und entdecken Sie das Paradies der Adria.

Zadar Pozdrav suncu © Aleksandar Gospic / CNTB

Mehr Infos zum Kroatienurlaub

Kroatische Zentrale für Tourismus © CNTB

Kontakt

Kroatische Zentrale für Tourismus

Außenstelle in Deutschland

Regerstrasse 68

81541 München

Tel. +49 89 22 802 999

Fax: +49 89 22 33 77

Mail: office@visitkroatien.de

Web: https://croatia.hr/de-de