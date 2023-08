Erleben Sie den Zauber der Nachsaison in Kroatien: Unvergessliche Momente erwarten Sie!

Die idyllische Stadt Opatija lädt zu Spaziergängen an der Promenade und am Lungomare ein. © Ivo Biocina

Während die Hochsaison langsam abklingt, öffnet Kroatien seine Tore für ein einzigartiges Abenteuer in der Nachsaison.

Eine Zeit, in der die Küstenstädte ruhiger werden und die Schönheit des Landes in einer neuen Perspektive erstrahlt. Packen Sie Ihre Koffer und tauchen Sie ein in die faszinierende Welt von Kroatien, wo eine Vielzahl von Aktivitäten und Erlebnissen auf Sie warten. Freuen Sie sich auf die schönste Zeit im Herbst. Hier sind ein paar Tipps für Sie:

Spaziergang in Opatija: Die charmante Küstenstadt Opatija lädt zu entspannten Spaziergängen entlang der Promenade sowie am Lungomare ein. Genießen Sie die angenehme Atmosphäre, atmen Sie die frische Meeresluft ein und bewundern Sie die prachtvollen Villen aus vergangenen Zeiten. Die Nachsaison bietet die perfekte Gelegenheit, diese idyllische Stadt in ihrer ruhigen Schönheit zu erleben.

In Pula entführt die römische Arena Sie in vergangene Zeiten. © Zoran Jeleca

Arena Besuch in Pula: Entdecken Sie die beeindruckende römische Arena in Pula, eine der am besten erhaltenen römischen Amphitheater. In der Nachsaison haben Sie die Möglichkeit, das historische Denkmal ohne die üblichen Menschenmassen zu erkunden. Tauchen Sie ein in die Geschichte und stellen Sie sich vor, wie einst Gladiatoren in dieser eindrucksvollen Arena kämpften.

Erleben Sie einen malerischen Sonnenuntergang über der Adria in der Hafenstadt Rovinj. © Ivo Biocina

Sonnenuntergang in Rovinj: Rovinj, eine malerische Hafenstadt, ist besonders zur Nachsaison ein besonderes Juwel. Schlendern Sie durch die engen Gassen, erkunden Sie die kunstvollen Galerien und genießen Sie einen unvergesslichen Sonnenuntergang über der Adria. Die romantische Atmosphäre der Nachsaison verleiht diesem Moment eine ganz besondere Magie.

Erfahren Sie in den zahlreichen Museen Rijekas mehr über die Geschichte und Kultur Kroatiens. © Ivo Biocina

Museumbesuch in Rijeka: Die Stadt Rijeka bietet eine lebendige Kulturszene, die sich in ihren Museen widerspiegelt. Nutzen Sie die Gelegenheit, in der Nachsaison einige der faszinierenden Museen zu besuchen und mehr über die Geschichte und Kultur Kroatiens zu erfahren. Ein Bildungserlebnis für die ganze Familie.

In Zadar verzaubert die Meeresorgel mit unvergesslichen Konzerten. © Luka Esenko

Meeresorgel Konzert in Zadar: Die Meeresorgel in Zadar erzeugt nicht nur beeindruckende Klänge, sondern bietet in der Nachsaison auch intime Konzerte am Meer. Lassen Sie sich von den Klängen der Wellen und der Musik verzaubern und erleben Sie eine harmonische Verbindung von Natur und Kunst.

Bummeln Sie durch die malerischen Gassen der Küstenstadt Split. © Julien Duval

Stadtbummel durch die kleinen Gassen in Split: Die Küstenstadt Split offenbart in dieser Jahreszeit ihren ganz eigenen Charme. Schlendern Sie durch die engen Gassen der Altstadt, erkunden Sie das UNESCO-Weltkulturerbe Diokletianspalast und genießen Sie die gelassene Stimmung. Eine Gelegenheit, das historische Erbe und die lokale Kultur in Ruhe zu erleben.

Biokovo_skywalk_Plamenko Cvitić, Source_Biokovo Nature Park.jpg © Biokovo Nature Park

Fotos machen am Skywalk in Makarska: Erleben Sie atemberaubende Ausblicke von der Skywalk-Plattform über der Stadt Makarska. In der ruhigeren Nachsaison können Sie die Schönheit der Küste und der Berge in aller Ruhe genießen und unvergessliche Erinnerungen einfangen.

Erleben Sie das städtische Treiben in Dubrovnik. © Julien Duval

Kaffee am Stradun in Dubrovnik: Der Stradun, die Hauptstraße von Dubrovnik, ist jetzt weniger überfüllt. Genießen Sie einen entspannten Kaffee auf einer der charmanten Terrassen und beobachten Sie das Treiben auf dieser historischen Straße. Eine Gelegenheit, das städtische Leben in all seiner Gelassenheit zu erleben.

Nautik-Enthusiasten kommen in der Nachsaison in Kroatien voll auf ihre Kosten. © Zoran Jelaca

Nautik – Segeln durch die Inseln: Die Nachsaison ist die ideale Zeit für Nautik-Enthusiasten, um die Schönheit der kroatischen Inselwelt zu erkunden. Unternehmen Sie eine Segeltour durch die Inseln und entdecken Sie abgelegene Buchten, kristallklares Wasser und unberührte Natur. Eine Reise, die Ihre Sehnsucht nach Freiheit und Abenteuer stillen wird.

Entdecken Sie den Charme der Nachsaison in Kroatien und erleben Sie unvergessliche Momente, die lange in Ihrer Erinnerung bleiben werden. Die Ruhe, die kulturellen Schätze und die natürliche Schönheit des Landes erwarten Sie in einer neuen und inspirierenden Form. Erleben Sie das wahre Herz der Adria!

