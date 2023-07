Ihre Reise nach Rom: 13 Sehenswürdigkeiten in der Ewigen Stadt

Von: Yannik Lurz

Kolosseum oder Forum Romanum? Wir listen 13 Sehenswürdigkeiten in Rom auf, die Sie gesehen haben sollten – die wichtigsten Orte für Ihren Besuch.

Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien! Schon Andreas Möller wusste, dass es sich dort gut leben – oder auch Urlaub machen – lässt. Und wo sollte es mehr dolce vita geben als in der Hauptstadt Rom? Nach der alten Sage um Romulus und Remus wurde Rom bereits 753 vor Christus gegründet. In der langen Geschichte der Stadt am Tiber entstanden viele Dinge, die uns noch heute erhalten sind. Dazu zählen auch eine Reihe von Sehenswürdigkeiten – wir haben die zehn Orte und Bauwerke herausgesucht, die jeder gesehen haben sollte.

Blick auf Rom: 13 Sehenswürdigkeiten in der Ewigen Stadt, die Sie gesehen haben sollten. © IMAGO

Das Kolosseum

Das Kolosseum war Schauplatz blutiger Kämpfe. © imago-images

Mensch gegen Mensch, Tier gegen Tier, Mensch gegen Tier und sogar Schiff gegen Schiff: zahlreiche Kämpfe fanden im antiken Rom im Kolosseum statt. Während es bei den Booten um die Nachstellung von Seeschlachten ging, kämpften Mensch und Tier oft bis zum Tod. Denn das Kolosseum war ein Amphitheater und diente als solches der Unterhaltung. Die Arena ist heute das wohl bekannteste Wahrzeichen der Stadt. Das erhaltene Bauwerk zeugt von der ausgefallenen Baukunst der Römer. Wer also in Rom Sehenswürdigkeiten besuchen will, kommt am Kolosseum nicht vorbei.

Vatikanstadt

Im Petersdom und den Vatikanischen Museen befinden sich zahlreiche Kunstwerke Michelangelos. © Michael Bihlmayer/Imago

Als kleinster unabhängiger Staat der Welt besitzt die Vatikanstadt einige der bedeutendsten Kunstwerke und religiösen Stätten der Menschheitsgeschichte. Der Petersdom ist ein Meisterwerk der Architektur und beherbergt Michelangelos berühmte Pietà. Der Vatikanische Palast begeistert mit seiner prachtvollen Sixtinischen Kapelle, in der Michelangelos Deckenfresken, einschließlich des weltberühmten „Jüngsten Gerichts“, bewundert werden können.

Weitere Kunst befindet sich in den Vatikanischen Museen. Die Sammlung enthält Werke aus verschiedenen Epochen, darunter die Stanzen des Raffael und die Galerie der Karten. Darüber hinaus können Besucher den Papst bei seiner öffentlichen Audienz auf dem Petersplatz erleben. Die Vatikanstadt ist eine Schatzkammer des Glaubens, der Kultur und der Kunst, und sicherlich einen Besuch wert.

Galleria Borghese

Caravaggio porträtiert sich selbst als „Kranker Bacchus“, 1593. © Galleria Borghese

Die Galleria Borghese ist ein absolutes Muss für Kunstliebhaber, die Rom besuchen. Diese renommierte Galerie beherbergt eine beeindruckende Sammlung von Meisterwerken berühmter Künstler wie Bernini, Caravaggio, Raffael und Canova.

In der Galerie können Besucher die faszinierende Schönheit von Skulpturen, Gemälden und antiken Artefakten bewundern. Die Werke von Bernini, insbesondere seine atemberaubenden Marmorstatuen, sind ein absolutes Highlight. Die intime Atmosphäre der Galleria Borghese ermöglicht es den Besuchern, die Kunstwerke in Ruhe zu betrachten und ihre Schönheit in vollen Zügen zu genießen.

Ein Besuch in dieser einzigartigen Galerie ist eine unvergessliche kulturelle Erfahrung, die Sie in die Welt der Kunst und des römischen Erbes eintauchen lässt.

Engelsburg

Die Engelsburg trägt ihren Namen, weil hier ein Erzengel erschienen sein soll. © H. Tschanz-Hofmann /Imago

Die Engelsburg, auch bekannt als Castel Sant‘Angelo, ist ein faszinierendes historisches Bauwerk. Ursprünglich als Mausoleum für den römischen Kaiser Hadrian im 2. Jahrhundert n. Chr. erbaut, hat die Engelsburg im Laufe der Jahrhunderte verschiedene Funktionen erfüllt: Festung, Schloss und sogar kurzzeitig Gefängnis.

Ihre imposante Architektur besteht aus massivem Mauerwerk und einem zentralen Zylinder. Ein Spaziergang entlang der alten Stadtmauern belohnt Sie mit atemberaubenden Panoramablicken über Rom, einschließlich des Vatikans und des Tiberufers.

Im Inneren der Engelsburg erwarten Sie interessante Ausstellungen über ihre wechselvolle Geschichte. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, den geheimen Passetto di Borgo zu erkunden. Das ist ein unterirdischer Gang, der die Engelsburg mit dem Vatikan verbindet.

Pantheon

Das Pantheon in Rom wurde 125 n. Chr. eröffnet. Und es steht noch heute. © Nestor Bachmann/dpa

Dieses erstaunliche antike Bauwerk ist ein architektonisches Meisterwerk. Das markante Kuppeldach, das sich majestätisch über dem Gebäude erhebt, ist ein wahres Wunder der antiken Ingenieurskunst.

Der Innenraum des Pantheons ist ebenso beeindruckend, mit seiner riesigen Kuppelöffnung, die Lichtstrahlen auf den marmornen Boden lenkt. Das Pantheon beherbergt auch einige bedeutende Gräber, darunter das Grab des berühmten italienischen Künstlers Raffael.

Ein Besuch im Pantheon bietet die Möglichkeit, die antike römische Architektur zu bewundern und in die faszinierende Geschichte Roms einzutauchen. Es ist ein Ort, der sowohl Kulturbegeisterte als auch Geschichtsinteressierte gleichermaßen beeindrucken wird. Kleiner Funfact am Rande: das Pantheon war zunächst den römischen Göttern gewidmet, ehe es in eine römisch-katholische Kirche umgewandelt wurde. In dieser Funktion trägt das Pantheon den Namen Santa Maria ad Martyres.

Spanische Treppe

Italien ist eines der beliebtesten Urlaubsziele der Deutschen. Hier unter anderem zu sehen: die spanische Treppe. © Guenter Nowack/IMAGO

Im italienischen Original heißt diese berühmte Freitreppe Scalinata di Trinità dei Monti, also Treppe der Dreifaltigkeit vom Berge. Der deutsche Name stammt vom Platz unterhalb der Treppe: Piazza di Spagna. Sie ist ein pulsierender Treffpunkt für Einheimische und Touristen gleichermaßen. Die majestätische Treppe mit ihren 138 Stufen führt zur beeindruckenden Trinità dei Monti-Kirche, die einen atemberaubenden Ausblick über die Stadt bietet.

Die umliegenden Straßen sind mit schicken Boutiquen, gemütlichen Cafés und erstklassigen Restaurants gesäumt, die zum Bummeln und Genießen der römischen Lebensart einladen. Heute ist die Spanische Treppe eine der Top-Adressen, wenn Sie in Rom Sehenswürdigkeiten besichtigen wollen.

Trevi-Brunnen

Wer einen Blick in den Trevi-Brunnen wirft, wird zahlreiche Münzen darin finden. Dahinter steckt ein alter Brauch. © Panthermedia/Imago

Dieses beeindruckende Meisterwerk der Barockarchitektur ist nicht nur einer der berühmtesten Brunnen der Welt, sondern auch ein Symbol für Glück und Wohlstand. Der Brunnen selbst ist eine atemberaubende Komposition aus marmornen Statuen, Wasserfontänen und kunstvoll gestalteten Reliefs.

Ein besonderer Brauch besteht darin, eine Münze mit der rechten Hand über die linke Schulter in den Brunnen zu werfen, um einen Wunsch zu äußern. Die Szenerie des Trevi-Brunnens ist einfach magisch, insbesondere bei Nacht, wenn das warme Licht die sprudelnden Wassermassen in ein goldenes Glühen taucht. Umgeben von einer charmanten Piazza sowie von Cafés und Geschäften, bietet der Trevi-Brunnen eine einzigartige Atmosphäre.

Piazza Navona

Die Piazza Navona ist charakteristisch für das barocke Rom. © Panthermedia/Imago

Dieser lebhafte Platz ist ein wahrer Schatz, der Geschichte, Architektur und pulsierendes Leben vereint. Das Highlight des Piazza Navona ist zweifellos der beeindruckende Barockbrunnen Fontana dei Quattro Fiumi, der von Bernini geschaffen wurde. Seine prächtigen Skulpturen und das sprudelnde Wasser schaffen eine faszinierende Atmosphäre.

Der Platz selbst ist von eleganten Palazzi, Cafés und Restaurants umgeben, die zum Verweilen und Genießen der römischen Lebensart einladen. Hier finden Sie auch Straßenkünstler, Musiker und Kunsthandwerker, die den Platz mit Leben füllen.

Die Piazza Navona hat auch eine reiche historische Bedeutung, da er auf den Ruinen des antiken Stadions des Kaisers Domitian erbaut wurde. Ein Spaziergang entlang des Platzes ermöglicht es Ihnen, eine faszinierende Mischung aus antiker Geschichte und barocker Pracht zu erleben. Egal, ob Sie die Kunst bewundern, die Atmosphäre genießen oder einfach nur das bunte Treiben beobachten möchten – die Piazza Navona ist ein Ort, den Sie nicht verpassen sollten.

Palatin Hügel

Das Stadion Domitians befindet sich auf dem Palatin in Rom. © Vadim Key/Imago

Ein Besuch des Palatin-Hügels ist ein unverzichtbares Erlebnis für Geschichtsinteressierte und Kulturbegeisterte, die Rom erkunden. Dieser legendäre Ort ist nicht nur einer der sieben Hügel Roms, sondern auch der legendäre Ort der Gründung der Stadt. Hier können Besucher die beeindruckenden Ruinen antiker Paläste, Villen und Tempel bewundern. Die prächtigen Überreste des Domus Augustana, der kaiserlichen Residenz, sind ein faszinierendes Zeugnis der einstigen Pracht und des Reichtums des römischen Imperiums.

Von den Terrassen des Hügels aus können Sie auch einen atemberaubenden Panoramablick auf das antike Rom genießen, mit seinen eindrucksvollen Ruinen und dem majestätischen Kolosseum in der Ferne. Der Palatin-Hügel ist auch von üppigen Gärten und Pinienhainen umgeben, die einen angenehmen Kontrast zur geschichtsträchtigen Umgebung bieten. Ein Spaziergang über den Palatin-Hügel versetzt Sie in eine andere Zeit und ermöglicht es Ihnen, die faszinierende Geschichte Roms hautnah zu erleben.

Forum Romanum

Das Forum Romanum war jahrhundertelang der Mittelpunkt der römischen Welt. © Panthermedia/Imago

Dieses historische Zentrum des politischen, wirtschaftlichen und religiösen Lebens im alten Rom ist ein faszinierendes Freiluftmuseum voller Ruinen und archäologischer Schätze. Hier können Besucher die Überreste eindrucksvoller Tempel, Basiliken, Triumphbögen und öffentlicher Plätze bewundern. Das Kolosseum, das größte Amphitheater des Römischen Reiches, erhebt sich majestätisch in der Nähe des Forum Romanum.

Ein Spaziergang entlang der alten gepflasterten Straßen lässt die Vergangenheit lebendig werden und ermöglicht es Ihnen, die einstige Pracht und Bedeutung dieses historischen Ortes zu spüren. Von der Via Sacra aus, der heiligen Straße des antiken Rom, können Sie die beeindruckenden Überreste der Curia, des Senatshauses, und des Titusbogens bewundern.

Katakomben in Rom

Ein Besuch der Katakomben in Rom ist eine faszinierende Reise in die Unterwelt der antiken Stadt. Diese unterirdischen Begräbnisstätten waren einst die letzten Ruhestätten für frühchristliche Gemeinschaften und bieten einen Einblick in das frühe Christentum.

Die Katakomben sind ein Labyrinth aus engen Gängen und Kammern, die mit kunstvollen Fresken, Gräbern und Sarkophagen geschmückt sind. Hier können Besucher die Geheimnisse und Symbole des frühen Christentums entdecken und die Atmosphäre der Vergangenheit spüren.

Tauchen Sie ein in die Stille und Mystik der Katakomben und lassen Sie sich von der faszinierenden Geschichte und Spiritualität dieses einzigartigen Ortes verzaubern.

Diese Katakomben können Sie besichtigen:

Piazza del Popolo

Die Piazza del Popolo ist einer der bekanntesten und berühmtesten Plätze Roms. Von ihm weg führt die Via del Corso, auf der Urlauber ganz hervorragend flanieren und shoppen können. © Alex Anton/Imago

Dieser beeindruckende Platz bietet eine faszinierende Kombination aus historischer Bedeutung und modernem Charme. Die Piazza del Popolo war einst das Tor zur Stadt und empfing Reisende, die über die Via Flaminia in Rom ankamen. Heute ist der Platz von eleganten Palazzi, prächtigen Kirchen und luxuriösen Geschäften umgeben. Das Zentrum des Platzes wird von dem ägyptischen Obelisken und den beiden neoklassischen Zwillingskirchen Santa Maria dei Miracoli und Santa Maria in Montesanto eingerahmt.

Der Piazza del Popolo bietet auch einen atemberaubenden Blick auf die weitläufigen Gärten der Villa Borghese und den Beginn der Via del Corso, einer der bekanntesten Einkaufsstraßen Roms. Der Platz ist auch ein beliebter Treffpunkt für Einheimische und Besucher, welche die entspannte Atmosphäre, die Brunnen und die Straßenkünstler genießen möchten.

Viktor-Emanuelsdenkmal

Viktor Emanuel II. auf seinem Sockel. © Cecilia Fabiano/dpa

Ein Besuch des Viktor-Emanuelsdenkmals, auch bekannt als Altare della Patria oder Vittoriano, ist ein absolutes Highlight bei Ihrer Reise nach Rom. Dieses imposante Denkmal, das zu Ehren des ersten Königs des vereinigten Italiens, Viktor Emanuel II., erbaut wurde, beeindruckt durch seine monumentale Größe und prächtige Architektur.

Das Denkmal dient als nationales Symbol und ist ein bedeutendes Wahrzeichen Roms. Von der Terrasse auf dem Gipfel des Denkmals aus können Sie einen atemberaubenden Panoramablick auf die Stadt genießen, der den Blick über das Forum Romanum, das Kolosseum und den Palatin-Hügel schweifen lässt.

Im Inneren beherbergt das Denkmal auch das beeindruckende Museo del Risorgimento, das die Geschichte der italienischen Staatsgründung behandelt.

Campo de Fiori

Am Campo de Fiori finden Touristen heraus, welche leckeren, lokalen Spezialitäten Rom noch zu bieten hat. © Panthermedia/Imago

Dieser lebhafte Platz im Herzen Roms ist berühmt für seinen täglichen Markt, der eine Fülle von frischen Produkten, Gewürzen, Blumen und lokalen Spezialitäten bietet.

Neben dem Markt ist der Campo de‘ Fiori auch für sein pulsierendes Nachtleben bekannt, mit zahlreichen Bars, Restaurants und Cafés, die die Straßen um den Platz beleben. Der Platz hat auch eine faszinierende Geschichte, die bis ins Mittelalter zurückreicht. Hier befand sich einst das öffentliche Hinrichtungsfeld.

Heute ist der Campo de‘ Fiori ein Ort, an dem Sie das moderne römische Leben in vollen Zügen genießen können. Trinken Sie ein Glas Wein, probieren Sie lokale Köstlichkeiten und beobachten Sie das bunte Treiben auf dem Platz.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von dem Redakteur Yannik Lurz sorgfältig überprüft.