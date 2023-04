Jetlag vermeiden: Flugbegleiterin verrät, wie Sie auf Langstreckenflügen gut schlafen

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Sie machen sich Sorgen, dass Sie nach einem Langstreckenflug vom Jetlag geplagt sein könnten? Eine Flugbegleiterin verrät, wie Sie sich auf die neue Zeitzone einstimmen.

Langstreckenflüge können ziemlich am Körper zerren, vor allem, weil er sich aufgrund der Zeitverschiebung an einen neuen Tages- und Nachtrhythmus gewöhnen muss. Meist kommen Reisende dann ausgelaugt am Urlaubsort an und müssen sich erst ein Mal ein paar Tage akklimatisieren. Eine Flugbegleiterin verrät, wie Sie trotzdem gut erholt am Reiseziel ankommen.

Was tun gegen Jetlag? Mahlzeiten spielen laut Flugbegleiterin eine Rolle

Falls Sie Probleme haben auf Langstreckenflügen zu schlafen und damit den gefürchteten Jetlag zu umgehen, könnten Sie einen Tipp der Flugbegleiterin und Reisebloggerin Kara Mulder beherzigen. In ihrem Blog The Flight Attendant Life verriet sie 2018 laut dem britischen Online-Portal The Sun, worauf es ankommt – und zwar aufs Essen. Oder genauer gesagt, den Zeitpunkt, zu welchem Sie essen. Dazu empfiehlt Mulder, die eigene Uhr schon beim Boarding auf die Zeitzone des Reiseziels einzustellen und von da an nur noch zu den Zeitpunkten zu essen und zu schlafen, an denen es auch für Ihre Urlaubsdestination passend wäre.

Ein gesunder Schlaf ist für viele im Flugzeug nicht möglich – vor allem auf Langstreckenflügen. © Panthermedia/Imago

„Gehen Sie nicht um 13 Uhr schlafen. Warten Sie, bis Sie zu einer normalen Zeit (Anm. d. Red.: in der neuen Zeitzone) eingeschlafen sind. Ihr Körper wird sich schnell wieder anpassen“, sagt Mulder. Zu diesem Zweck sei es auch sinnvoll, Snacks und Mahlzeiten im Flugzeug abzulehnen, die nicht zu ihrem neuen Tages- und Nachtrhythmus passen. Stattdessen sollten Reisende ihr eigenes Essen mitbringen, zum Beispiel gesunde Müsliriegel, Studentenfutter oder Trockenfrüchte.

Tipps gegen Jetlag nach Langstreckenflügen

Mulder ist nicht die Einzige, die Tipps zum Thema Jetlag parat hat. Auch der NASA-Astronaut Mike Massimino verriet vor Kurzem seine Tricks, um nach Langstreckenflügen schnell wieder fit zu sein. Dazu gehört eine ausgiebige Lichtexposition: Reisende sollten sich ihm zufolge nach der Ankunft bereits in den Morgenstunden dem Sonnenlicht aussetzen, um den zirkadianen Rhythmus – vereinfacht gesagt, die innere Uhr –, neu einzustimmen. Kaffee könnte seiner Meinung nach genutzt werden, um den Schlafrhythmus zu regulieren: Spätestens acht Stunden vor dem Schlaf sollte keiner mehr getrunken werden. Wer sich aber wach halten möchte, kann dies für ungefähr zwei Stunden, in dem er eine Tasse zu sich nimmt. Außerdem empfahl er die Einnahme des Schlafhormons Melatonin vor dem Zubettgehen, um ein das Einschlafen zu beschleunigen.