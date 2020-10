Nächstes deutsche Nachbarland im Lockdown: Was für Urlauber gilt

Aufgrund der rasant steigenden Corona-Fallzahlen gilt im Nachbarland Tschechien ab sofort ein landesweiter Lockdown. Wir erklären, was das für Touristen bedeutet.

Von steigenden Corona-Neuinfektionen ist nicht nur Deutschland*, sondern auch Tschechien in den letzten Wochen betroffen gewesen. Allerdings steigen die Zahlen in unserem Nachbarland um einiges rasanter – allein am Mittwoch (21. Oktober) wurden knapp 12.000 neue Fälle gemeldet. Aufgrund dieser Entwicklung hat die Regierung ab sofort einen landesweiten Lockdown ausgerufen. Was bedeutet das für Urlaubspläne oder kurze Ausflüge?

Corona-Lockdown in Tschechien: Können Touristen noch einreisen?

Schon seit dem 25. September gibt es eine Reisewarnung für Tschechien vonseiten des Robert Koch-Instituts – allerdings ist eine Reisewarnung noch kein Verbot. Was sich mit dem Lockdown aber verschärft: Die Einreise nach Tschechien für touristische Zwecke ist laut Auswärtigem Amt weder Reisenden aus Deutschland noch anderen Ländern gestattet. Die Regelung gilt vorerst bis zum 3. November. Wer sich aktuell bereits in Tschechien aufhält, darf den Aufenthalt aber noch beenden, heißt es.

Ausnahmen sind Geschäfts- und Dienstreisen, Familienbesuche, Reisen aus medizinischen Gründen, zur Wahrnehmung von Behördenterminen oder zur Teilnahme an Hochzeiten und Bestattungen – allerdings gilt dies nur für Reisende mit ständigem Aufenthalt oder Wohnsitz in einem Land, das gemäß des tschechischen Ampelsystems in die grüne Kategorie fällt, und sich in den letzten 14 Tagen nicht länger als zwölf Stunden in einem Land mit hohem Gefährdungsrisiko befunden haben. Deutschland gehört aktuell noch zu den Ländern in der grünen Kategorie.

Urlaub trotz Corona: Darf ich Tschechien auf der Durchreise durchqueren?

Die Durchreise für Deutsche und alle anderen EU-Staatsangehörigen ist laut Auswärtigem Amt weiterhin ohne einen zusätzlichen Nachweis oder Anzeigenpflicht bei den lokalen Hygienestationen möglich – dabei spielt es keine Rolle, ob die Reisenden aus einem grün oder rot kategorisierten Land kommen. Allerdings müssen Urlauber aus einem Land, das zur roten Kategorie gehört, während der ganzen Durchreise einen Mundschutz tragen und dürfen sich nicht länger als zwölf Stunden in Tschechien aufhalten.

Wie sieht der Lockdown in Tschechien aus?

Seit Donnerstagmorgen sind fast alle Geschäfte in Tschechien geschlossen. Eine Ausnahme bilden unter anderem Lebensmittelgeschäfte, Drogerien und Apotheken. Zudem müssen die Menschen ihre Kontakte zu anderen auf die „absolut notwendige Zeit" beschränken, wie das Online-Portal Welt unter Berufung auf den Gesundheitsminister Roman Prymula berichtet. Der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Familienbesuche bleiben davon unberührt. Auch Spaziergänge in der freien Natur sind erlaubt.

