Einreise, Tests, Rückkehr: Das sind die aktuellen Corona-Regeln für den Türkei-Urlaub

Von: Franziska Kaindl

2022 wollen viele Deutsche wieder in der Türkei Urlaub machen. © Anton Aleksenko/Imago

Die Türkei gehört zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Welche Corona-Regeln aktuell für Einreise und Ausreise gelten, erfahren Sie hier.

Nach nun zwei Jahren Corona-Pandemie sind viele Deutsche reif für den Urlaub: Das bestätigen auch viele Online-Buchungsportale, die bereits Anfang des Jahres viele Frühbuchungen für die kommende Reisesaison* erhalten haben. Ganz vorne mit dabei: die türkische Riviera. Schon seit langem stellt die Türkei eines der beliebtesten Reiseziele für sonnenhungrige Deutsche dar – und auch unter dem Gesichtspunkt der Pandemie stehen die Vorzeichen derzeit gut. Die 7-Tage-Inzidenz ist in der Türkei nämlich in den letzten Wochen beständig gesunken und liegt aktuell bei einem Wert von 351,3 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Zum Vergleich: In Deutschland ist sie zuletzt auf einen Wert von 1.259,2 gestiegen. Abgesehen davon wurden auch viele Einreise-Regeln gelockert. Was aktuell für den Türkei-Urlaub gilt, haben wir zusammengefasst.

Einreise in die Türkei: Das sind die aktuellen Corona-Regeln

Wer in die Türkei einreisen will, muss innerhalb von 72 Stunden vor der Einreise ein elektronisches Formular des türkischen Gesundheitsamts ausfüllen. Kontrolliert wird es entweder bei der Einreise oder am Check-in. Eine Ausnahme besteht für Transitpassagiere sowie Kinder unter 12 Jahren. Der sogenannte HES-Code, der zuvor für die Einreise Pflicht war, ist nicht mehr nötig.

Zudem müssen alle Reisenden ab 12 Jahren entweder einen Impf-, Genesenen- oder Testnachweis vorlegen. Folgende Voraussetzungen gelten:

Impfzertifikat : vollständige Impfung (mindestens zwei Dosen eines Impfstoffs/ Einzeldosis bei Johnson&Johnson, die bei Ankunft mindestens 14 Tage zurückliegt)

: vollständige Impfung (mindestens zwei Dosen eines Impfstoffs/ Einzeldosis bei Johnson&Johnson, die bei Ankunft mindestens 14 Tage zurückliegt) Genesenennachweis : amtliche Dokumentation einer Genesung von einer Covid-19-Infektion, die nicht länger als sechs Monate zurückliegt.

: amtliche Dokumentation einer Genesung von einer Covid-19-Infektion, die nicht länger als sechs Monate zurückliegt. Testnachweis: ein negatives PCR-Testergebnis, das maximal 72 Stunden alt ist, oder ein negatives Antigen-Schnelltest-Ergebnis, das maximal 48 Stunden alt ist

Diese Corona-Regeln gelten in der Türkei

Wie das Auswärtige Amt informiert, bestehen aktuell keine Zugangsbeschränkungen mehr in der Türkei. Somit braucht es beim Besuch eines Restaurants oder eines Hotels keinen 3G-Nachweis. Allerdings können abhängig vom Infektionsgeschehen jederzeit wieder strengere Maßnahmen eingeführt werden. Zudem wird aktuell weiterhin zu einem Mindestabstand von drei Schritten zu anderen Personen geraten. Eine Maskenpflicht besteht in öffentlichen, geschlossenen Räume ohne ausreichende Belüftung und Abstandsmöglichkeit sowie in öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Regeln sollten Sie genauestens beachten, da bei Verstößen Geldstrafen verhängt werden können.

Was gilt für die Rückreise aus der Türkei?

Vor kurzem hat die Bundesregierung alle Länder von der Liste der Corona-Hochrisikogebiete genommen. Somit müssen Reiserückkehrer aus der Türkei keine digitale Einreiseanmeldung durchführen und es besteht auch keine Quarantänepflicht für Ungeimpfte mit Test. Generell gilt aber die Pflicht zur Vorlage eines Nachweises im Sinne der 3G-Regel. Es braucht also ein Impfzertifikat, einen Genesenennachweis oder einen negativen Corona-Test. Akzeptiert werden PCR- und Antigen-Schnelltests, die maximal 48 Stunden alt sind. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.