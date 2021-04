Mehr Freiheiten als Einheimische: Touristen in der Türkei sind nicht von der Ausgangssperre betroffen

Corona-Pandemie

Türkei-Urlauber genießen aktuell mehr Freiheiten als Einheimische – für sie gilt nämlich keine Ausgangssperre. Hier weitere Infos zum Türkei-Aufenthalt.

Aktuell hat die Türkei mit stark steigenden Corona-Fallzahlen zu kämpfen. Die Corona-Inzidenz liegt bei circa 470 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern (Stand: 16. April), was das Land aus Sicht des Robert Koch-Instituts seit Kurzem zum Hochinzidenzgebiet* macht. Das Auswärtige Amt warnt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ab.

Dennoch sind Urlaubsreisen in die Türkei aktuell möglich – und manche nutzen das Angebot auch, wie Deniz Ugur, Chef des Türkei-Reisespezialisten Bentour, dem Branchenmagazin reisevor9.de berichtet. Derzeit würden sich durchaus einige Bentour-Gäste in und um Antalya befinden. Um die 80 bis 100 Anlagen seien geöffnet, über dem Winter waren es 40. Besonders reizvoll für Urlauber könnte auch sein, dass Einreise-Regeln und Corona-Maßnahmen vor Ort etwas lockerer sind als anderswo.

Türkei-Urlaub: Touristen mit mehr Freiheiten als Einheimische

Aufgrund der steigenden Corona-Fallzahlen hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan die landesweite Ausgangssperre von 21 Uhr auf 19 Uhr vorverlegt. Somit dürfen Einheimische von 19 Uhr bis 5 Uhr morgens nicht das Haus verlassen. Außerdem gilt eine Ausgangssperre übers Wochenende, die am Freitagabend beginnt und Montagmorgen endet. Diese Regel gilt vorerst bis zum 17. Mai – aber nicht für Urlauber. Schon zuvor gab es keine Ausgangssperren für Touristen, dabei soll es auch weiterhin bleiben. Das bestätigt Denzi Ugur. Die Maßnahmen sollen die Kontakte der Bevölkerung während des Ramadan reduzieren.

Corona-Pandemie: Aktuelle Einreise-Regeln für die Türkei

Für die Einreise in die Türkei müssen Reisende verpflichtend einen PCR-Test vor der Hin- und Rückreise durchführen. Bei Flugreisen darf der Test nicht älter als 72 Stunden sein. Zudem müssen alle Flugreisenden über sechs Jahre innerhalb von 72 Stunden vor der Einreise das elektronische Formular des türkischen Gesundheitsministeriums ausfüllen. Danach erhalten Reisende einen Genehmigungscode, auch HES-Code, der bei der Kontrolle in der Türkei vorgezeigt werden muss. In den Ferienorten und am Strand dürfen sich die Urlauber aber dann frei bewegen. Dennoch müssen Gastronomien weiterhin geschlossen bleiben, nur Abhol- und Lieferservice sind erlaubt. Nur die Hotelgastronomie darf geöffnet bleiben. Deniz Ugur hofft darauf, dass der Türkei-Tourismus ab Mai wieder langsam einen Aufschwung erhält. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

