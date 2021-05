Türkei-Urlaub im Sommer 2021: Corona-Lage, Einreise, Regeln – Ein Überblick

Tische in einem Außenbereich eines Restaurants sind als Maßnahme gegen die Ansteckung der Gäste mit dem Coronavirus mit durchsichtigem Plexiglas in Form von Kuppeln überspannt.

Info für Touristen

Die Türkei ist ein beliebter Urlaubsort, das ist auch 2021 nicht anders. Allerdings lohnt vor einem Sommerurlaub der Blick auf die Corona-Lage sowie die Einreise-Regeln und Beschränkungen vor Ort.

Hamm – Während das Wetter in Deutschland aktuell nicht gerade für einen Urlaub einlädt, sieht es in den südlicheren Gefilden Europas anders aus. In der Türkei lockt allerdings nicht nur die Sonne. Auch die Corona*-Beschränkungen wurden im Sinne des gelockert, wenngleich vor Ort noch immer Beschränkungen gelten. (News zum Coronavirus)

Wer für einen Urlaub in die Türkei möchte, sollte die Corona-Lage dort kennen, aber auch über Einreise und Regeln vor Ort* Bescheid wissen. Vor dem Flug muss etwa ein Formular ausgefüllt werden, wie wa.de* berichtet. - *wa.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.