Türkei-Urlaub: Alles zur Corona-Inzidenz, Delta-Variante und den Einreise-Regeln

Die Türkei ist normalerweise ein beliebtes Reiseziel für einen schönen Strandurlaub. Aber auch hier sorgt die Corona-Pandemie für strengere Regeln.

Die Corona-Pandemie ist auch an der Türkei in den letzten Monaten nicht spurlos vorbeigegangen. Das Land am Bosporus kämpft immer wieder gegen hohe Fallzahlen und befindet sich auch jetzt wieder in einem Aufwärtstrend, was die Neuinfektionen angeht. Was Sie deshalb aktuell bei einem Türkei-Urlaub wissen sollten, erfahren Sie hier.

Corona-Inzidenz und Delta-Variante: die aktuelle Lage in der Türkei

Die 7-Tage-Inzidenz in der Türkei ist mit einem Wert von 186,7 (Stand: 4. August) derzeit etwas höher als in anderen beliebten Sommerreisezielen – aber vergleichbar mit Griechenland. Da die Zahl zudem deutlich über der Grenze von 100 liegt, könnte der Türkei demnächst eine Einstufung als Hochrisikogebiet durch die Bundesregierung drohen. Bisher gibt es allerdings keine Reisewarnung. Der Anteil der Delta-Variante liegt derzeit bei 39 Prozent, wie das Handelsblatt unter Berufung auf die türkische Ärztevereinigung berichtet. Damit ist er noch vergleichsweise niedrig zu anderen Urlaubsdestinationen, aber auch hier auf ist die Mutation auf dem Vormarsch. Zudem ist die Impfquote laut aktuellen Daten der John Hopkins Universität mit 33,26 Prozent (Stand: 4. August) vollständig Geimpfter noch nicht so hoch.

Das sind die aktuellen Einreise-Regeln für die Türkei

Alle Reisenden über sechs Jahren müssen innerhalb von 72 Stunden vor der Einreise in die Türkei ein elektronisches Formular ausfüllen – es ist auch in deutscher Sprache vorhanden. Daraus wird automatisch ein persönlicher „HES-Code“ generiert, der bei Kontrollen im Land vorgezeigt werden muss. Der Code kann zudem in der Türkei per SMS oder über eine Smartphone-App erlangt werden.

Abgesehen davon benötigen alle Reisenden über sechs Jahren, die auf dem Luft-, Land- oder Seeweg einreisen, einen negativen Corona-Test. Akzeptiert werden PCR-Tests, die nicht älter als 72 Stunden sind, sowie Antigen-Schnelltests, die maximal 48 Stunden alt sind. Alternativ kann ein amtlicher Nachweis über eine vollständige Corona-Impfung, bei der die letzte Impfdosis zwei Wochen zurückliegt, vorgelegt werden. Auch eine amtliche Dokumentation über eine Genesung von einer Covid-19-Erkrankung, die nicht älter als sechs Monate ist, ist erlaubt. Flugreisende müssen ihre Nachweise schon beim Check-in am Abflughafen vorzeigen.

Türkei-Urlaub: Diese Regeln gelten vor Ort

In der Türkei besteht die Maskenpflicht im gesamten öffentlichen Raum, wie das Auswärtige Amt informiert. Dazu gehören laut ADAC zum Beispiel Plätze, Straßen, Märkte und Parks, aber auch in öffentlichen Verkehrsmitteln oder sogar am Strand muss ein Mund-Nasen-Schutz getragen werden. Zudem muss zu anderen Personen ein Abstand von mindestens drei Schritten eingehalten werden. Obendrein gilt ein Rauchverbot in der Öffentlichkeit.

Restaurants und Cafés sowie Einkaufszentren, Kinos oder Theater haben geöffnet. Wer aber Gastronomie, Hotels oder Einkaufszentren betritt bzw. innertürkische Zug- oder Busfahrten unternimmt, muss den HES-Code parat haben. Bei Verstößen kann es zu hohen Bußgeldern kommen.

Das müssen Sie bei der Rückkehr nach Deutschland beachten

Seit 1. August ist die neue Corona-Einreiseverordnung in Kraft, die von allen ungeimpften Reisenden ab zwölf Jahren einen negativen Corona-Test bei der Rückkehr verlangt. Geimpfte und Genesene mit entsprechenden Nachweisen sind davon ausgenommen. Da die Türkei kein Hochrisikogebiet ist, braucht es aber keine digitale Einreiseanmeldung. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

