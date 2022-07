Urlaub in der Türkei: Diese Regeln gelten aktuell für Einreise, Aufenthalt und Rückreise

Im Sommer und im Herbst 2022 zieht es auch wieder etliche deutsche Urlauberinnen und Urlauber in die Türkei. Was aktuell (auch an Corona-Regeln) bei Einreise, Aufenthalt und Rückreise nach Deutschland gilt, lesen Sie hier:

Türkei - Die Türkei zählt zu den beliebtesten Urlaubsländern der Deutschen. Das Land am Bosporus ist allerdings auch von Corona betroffen. Derzeit liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut der Internetseite Webseite corona-zahlen-heute.de jedoch nur bei 98,5 (Stand: 14. Juli 2022). Welche Corona-Regeln 2022 für Touristen im Türkei-Urlaub gelten, hat fuldaerzeitung.de zusammengestellt.

Laut Auswärtigem Amt bestehen aktuell keine COVID-bedingten Einreisebeschränkungen in die Türkei. Auch die Corona-Regeln im Land wurden weitgehend aufgehoben. Eine Maskenpflicht besteht nur noch in Gesundheitseinrichtungen. Abstandhalten wird weiter empfohlen. Bei Verstößen kann es Geldstrafen geben. Für die Einreise nach Deutschland sind keine Nachweise mehr erforderlich.