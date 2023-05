Los Angeles in Europa? Kartenanzeige bei Turkish Airlines mit peinlichen Fehlern

Von: Franziska Kaindl

Teilen

Die Kartenanzeige im Unterhaltungssystem eines Turkish-Airline-Fluges bringt ein ganz schönes Durcheinander auf die Weltkarte: Plötzlich liegt Los Angeles in Europa.

Wie vertreibt man sich die Zeit im Flugzeug am besten? Musik hören, Filme gucken oder Hörbücher hören, gehören zu einigen der beliebtesten Beschäftigungen. Immer wieder interessant ist aber auch, nachzusehen, über welche Länder die Maschine aktuell fliegt – und wie weit es auf der Route schon vorangekommen ist. Dazu steht in der Regel eine Kartenanzeige im Unterhaltungssystem an Bord zur Verfügung. Nur leider hat die bei einem Turkish-Airlines-Flug von Bangkok nach Istanbul kürzlich einige kuriose Fehler enthalten, wie ein Fluggast feststellte.

Heilloses Durcheinander auf der Karte: Bei Turkish Airlines liegt Los Angeles nicht mehr in den USA

Wo befindet sich Los Angeles? Offenbar nicht an der Westküste der USA, wenn man der besagten Kartenanzeige vertrauen mag – sondern ganz in der Nähe, nämlich in den Niederlanden. Bukarest ist demzufolge auch die Hauptstadt von Island, nicht etwa Reykjavík. Und die vietnamesische Metropole Ho-Chi-Minh-Stadt liegt an der türkischen Riviera anstatt am südchinesischem Meer. Das sind nur drei Beispiele von Destinationen, die wohl völlig durcheinander gekommen sind – auch Chicago, Barcelona und Konstanza sind haben sich an falsche Orte verirrt. Immerhin Helsinki, Glasgow und Moskau befinden sich dort, wo sie hingehören.

Wie das Branchenportal Aerotelegraph herausgefunden hat, handelte es sich bei den falschen Karten nicht um einen Einzelfall. Im Airbus A330 werde „der hochgeladene Karteninhalt nicht korrekt angezeigt“, bestätigte eine Sprecherin von Turkish Airlines demnach. Die Fluggesellschaft habe sich bereits mit dem Softwarehersteller zusammengetan, um das Problem zu beheben.

Ideal für einen Kurzurlaub: Zehn europäische Städte, die Sie gesehen haben sollten Fotostrecke ansehen

Sie möchten keine News und Tipps rund um Urlaub & Reisen mehr verpassen? Dann melden Sie sich für den regelmäßigen Reise-Newsletter unseres Partners Merkur.de an.

„Ich hätte Turkish Airlines buchen sollen!“: Twitter-User amüsieren sich über Kartenanzeige

Auf Twitter sorgt die fehlerhafte Anzeige für viel Belustigung: „Ich hätte die kurze Busfahrt von Los Angeles nach Amsterdam vor einem Monat sehr genossen, anstatt die 24-stündige Tortur mit dem Flugzeug. Ich hätte Turkish Airlines buchen sollen!“, schreibt ein User amüsiert. „Wenn ich Europa besuche, wird die erste Stadt auf meiner Liste Los Angeles sein“, meinte eine andere Person. Oder: „In Bukarest ist es ungewöhnlich kalt dieses Jahr.“ Wirklich empört ist also niemand über die „neue Weltordnung“ – zumindest sei alles im grünen Bereich, solange den Piloten im Cockpit nicht dieselben Fehler in der Navigation angezeigt werden, so die Meinung.