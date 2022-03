Bundesregierung richtet sich an Deutsche in Russland – „Erwägen Sie eine Ausreise“

Das Auswärtige Amt hat seine Reise- und Sicherheitshinweise aktualisiert. © Achille Abboud/Imago

Aufgrund des Ukraine-Konflikts will die Bundesregierung Deutsche in Russland dazu animieren, das Land zu verlassen. Die Reisehinweise wurden dahingehend angepasst.

Die Bundesregierung hat deutschen Staatsbürgern angesichts des russischen Angriffs auf die Ukraine geraten, über eine Ausreise aus Russland nachzudenken. „Wenn Sie sich derzeit in der Russischen Föderation aufhalten, prüfen Sie, ob Ihre Anwesenheit zwingend erforderlich ist. Falls nicht, erwägen Sie eine Ausreise“, schrieb das Auswärtige Amt am Dienstag in seinen überarbeiteten Reise- und Sicherheitshinweisen. Von Reisen in die Russische Föderation wird abgeraten, vor Reisen nach Südrussland in die Grenzregionen zur Ukraine wird sogar gewarnt.

Deutscher Luftraum für russische Flugzeuge gesperrt – Russland reagiert mit ähnlichen Sanktionen

Das Außenministerium rät zudem: „Überprüfen Sie Ihre Reisepläne und verschieben Sie ggf. nicht notwendige Reisen.“ Der Flugverkehr zwischen Russland und europäischen Ländern sei durch Luftraumsperrungen eingeschränkt. Fluggesellschaften hätten ihren Flugbetrieb eingestellt und für den deutschen Luftraum bestehe ein Einflugverbot für russische Luftfahrzeuge. Auch die Russische Föderation habe den Luftraum für 36 Staaten gesperrt, darunter Deutschland. Zudem sei es „möglich, dass weitere Flugverbindungen kurzfristig ausgesetzt werden“.

Deutsche Staatsbürger werden aufgerufen, sich über noch bestehende Flugverbindungen auf den Webseiten der Fluggesellschaften oder im Reisebüro zu informieren. Hier haben bereits ein paar Reiseveranstalter angekündigt, ihre Russland-Reisen „aus ethischen und moralischen Gründen" vorerst zu stoppen. (dpa)