Die (un-)friedlichsten Länder der Welt - Deutschland rutscht weiter ab

Jedes Jahr werden im Global Peace Index die (un-)friedlichsten Länder der Welt ausgewertet. Auch in diesem Jahr ist Deutschland im Ranking gefallen.

Der Global Peace Index (GBI) wertet jedes Jahr die (un-)friedlichsten Länder der Welt aus. In diesem Jahr ist die zwölfte Ausgabe erschienen, in der erneut 163 Länder auf ihren Grad der Friedlichkeit getestet wurde. Produziert vom Institut für Wirtschaft und Frieden (IEP), gibt das GPI jährlich eine weltweit etablierte Übersicht über den globalen Frieden.

Die (un-)friedlichsten Länder der Welt

Island ist nach wie vor das friedlichste Land der Welt - bereits seit dem Jahr 2008. Neuseeland, Österreich, Portugal und Dänemark stehen zudem an der Spitze des Index. Deutschland landete im weltweiten Vergleich auf Platz 17 und ist damit seit 2017 wieder um einen Platz im Ranking gefallen.

Lesen Sie hier: In diesen Städten leben die ehrlichsten Menschen - auch eine deutsche dabei.

Am unteren Ende des GPI gab es ebenfalls nur geringe Veränderungen: Syrien bleibt das am wenigsten friedliche Land der Welt - bereits das fünfte Jahr in Folge - gefolgt von Afghanistan, Südsudan, Irak und Somalia.

Top 50 friedlichste Länder des Global Peace Index 2018

Platz Land 1 Island 2 Neuseeland 3 Österreich 4 Portugal 5 Dänemark 6 Kanada 7 Tschechische Republik 8 Singapur 9 Japan 10 Irland 11 Slowenien 12 Schweiz 13 Australien 14 Schweden 15 Finnland 16 Norwegen 17 Deutschland 18 Ungarn 19 Bhutan 20 Mauritius 21 Belgien 22 Slowakei 23 Niederlande 24 Rumänien 25 Malaysia 26 Bulgarien 27 Kroatien 28 Chile 29 Botswana 30 Spanien 31 Lettland 32 Polen 33 Estland 34 Taiwan 35 Sierra Leone 36 Litauen 37 Uruguay 38 Italien 39 Madagaskar 40 Costa Rica 41 Ghana 42 Kuwait 43 Namibia 44 Malawi 45 Vereinigte Arabische Emirate 46 Laos 47 Mongolei 48 Sambia 49 Südkorea 50 Panama

Auch interessant: Das sind die gastfreundlichsten Städte der Welt.

sca