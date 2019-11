Unheimliches Urlaubsfoto der dritten Art? Bild beschert Betrachtern pure Gänsehaut

Ist zwar schon älter das ganze aber...

Einfach mal lesen was da steht!

Er hat das Bild mit der "wide selfie" Funktion aufgenommen!

Dabei bewegt man das Handy bei der Aufnahme genau wie bei der Panorama Funktion so dass es mehrere Bildbereiche zu einem Bild zusammensetzt!

Wenn sich dann ein Objekt (hier der Kopf) aus einem Bildbereich während des Drehens des Handys in den nächsten Bildbereich bewegt, erscheint es eben mehrfach!

Ist überhaupt kein Zauberwerk und schon gar kein Grund mal wieder auf eine Falschmeldung zu tippen.

Aber einfach alles anzweifeln was man nicht versteht ist halt so schön einfach, und dann kann man auch mal wieder gegen die Medien meckern....

Davon abgesehen frage ich mich auch, was daran einen Artikel wert sein soll...