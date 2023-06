Unter den Straßen der Metropole: Neue Schätze im Untergrund von Istanbul

Von: Anne-Christine Merholz

Spiegelungen im Wasser geben der Basilika-Zisterne eine mythische Atmosphäre © imago

Wer in Istanbul etwas Besonderes erleben möchte, muss in den Untergrund der Stadt gehen.

Istanbul - Touristengruppen schieben sich zwischen der Hagia Sophia und der Sultan Ahmet Moschee an diesem grauen Tag über den Platz in Istanbul. Neben den weltberühmten Gebäuden und Touristenmagneten hat sich ein neuer Ort etabliert: Die Yerebatan-Zisterne, die auch der versunkene Palast genannt wird. Wo früher die Istanbuler Jugend fröhlich mit kleinen Booten durch das Wasserreservoir padelte, strömen heute Schulklassen und internationale Besucher in die Zisterne. Heute ist das Wasser absenkt, aufwendige Licht- und Kunstinstallationen geben dem Ort eine mythische Atmosphäre.

Die Basilika-Zisterne ist ein altes unterirdisches Wasserreservoir. Sie wurde im 6. Jahrhundert unter Kaiser Justinian I. erbaut und ist für ihre Marmorsäulen und Bögen, die die Decke des massiven Bauwerks tragen, berühmt. Für die Zisterne müssen die Besucher 52 Stufen in den Istanbuler Untergrund steigen. Als Belohnung können sie dann 336 Säulen bestaunen, von denen die meisten aus einem einzigen Stück Marmor gefertigt sind. Die Säulen sind in Reihen angeordnet und jede hat ein einzigartiges Design. Einige sind im dorischen Stil und andere im korinthischen Stil. Zwei antike Medusa-Köpfe sind besonders beeindruckend. Bei der einen fehlen die Augen, die andere verfolgt die Besucher mit ihrem Blick. Beide stehen auf dem Kopf, vielleicht vor vielen Jahren so arrangiert, um die Gefahr der Medusen, die mit ihrem Blick jeden zu Stein verwandeln kann, zu brechen.

Die Zisterne hatte als Wasserspeicher ursprünglich eine Speicherkapazität von 100.000 Litern und wurde gebaut, um die Stadt in Zeiten der Dürre mit Wasser zu versorgen. Heute ist sie eine beliebte Touristenattraktion und wird von den Einheimischen aufgrund der unterirdischen Marmorsäulen als „Yerebatan-Zisterne“ bezeichnet.

Die Yerebatan Zisterne ist ein Publikumsmagnet in Istanbul © IBB Heritage

Der „versunkene Palast“ beziehungsweise die „Yerebatan-Zisterne“ ist die bekannteste aber nicht das einzige antike Bauwerk, dass in Istanbuls Untergrund ist. Deshalb hat die Stadt Istanbul die „IBB Heritage“ im Dezember 2019 gegründet. Die Behörde kümmert sich intensiv um die versunken und verschwundenen Schätze der Bospurus-Metropole.

Der Leiter der Abteilung Kultur der Istanbuler Stadtverwaltung Volkan Aslan zu Ippen Media: „Als Stadtverwaltung von Istanbul restaurieren wir unsere historischen Kulturschätze und stellen sie wieder in den Dienst der gesamten Menschheit.“ Und so wurden in den vergangenen knapp vier Jahren insgesamt 670 Bauwerken restauriert, repariert und gereinigt. Darunter 175 historischen Brunnen, 420 Gräberfeldern und Mausoleen, 9 Bauwerken des industriellen Erbes, 13 Mausoleen, 9 Burgen und Festungen und 5 archäologischen Parks.

Die Basilika-Zisterne ist die umfassendste Restaurierung. Ein anderes Beispiel für den lebendigen Untergrund Istanbuls ist die Gülhane-Zisterne. Die Töne der orientalischen Instrumente, die ein Musiker-Trio ihren Instrumenten entlockt, klingen in dieser kleineren, frisch renovierten Zisterne, intensiver und lebendiger. Genau das möchte die IBB Heritage nutzen und etabliert die Wasserreservoirs als Kulturstätten. Konzerte in historischer Kulisse geben die besondere Ebene, die wohl nur eine historische Stadt wie Istanbul liefern kann.

Die Gülhane-Zisterne ist frisch restauriert und wird für Konzerte genutzt © IBB Heritage

Volkan Aslan: „Istanbul ist eine Metropole, die zwei Kontinente verbindet. Mit seiner historischen Vergangenheit und den einzigartigen historischen Ruinen ist Istanbul ein großartiges Reiseziel für alle, die sich für den städtischen und kulturellen Tourismus interessieren. Wir laden alle unsere europäischen Freunde, insbesondere aus Deutschland, ein, den kulturellen Schatz von Istanbul zu entdecken.“

Aktuell, noch nicht öffentlich zugänglich, wird ein weiterer Schatz aus dem Istanbuler Untergrund gehoben: Der Bukeleon-Palast. Die archäologischen Ausgrabungs- und Restaurierungsarbeiten begannen im Januar 2021, und werden voraussichtlich im Jahr 2024 abgeschlossen sein. Ippen.Media bekommt auf der Ausgrabungsstätte eine exklusive Führung des Archäologen Ali Asker Ülker. Der Palast befindet sich am Ufer des Marmarameers. Seinen Namen „Bukleon“ bekam der Palast vermutlich unter Justinian I. am Ende des 6. Jahrhunderts als der kleine Hafen vor dem Palast gebaut wurde. Statuen von Löwen und Stieren zierten die Eingänge und gaben dem Palast mit den griechischen Namen für Stier und Löwe seinen Namen. Erbaut wurde der byzantinische Palast in Konstantinopel vermutlich von Theodosius II. im 5. Jahrhundert

Der Bukaleon Palast wird ab 2024 für die Öffentlichkeit zugänglich sein © IBB Heritage

Auch wenn die archäologischen Arbeiten noch andauern, ist jetzt schon viel von der Größe und Schönheit des Bauwerks zu sehen. Meterhohe, breite Bögen dazu eine verspielte Säule. Die kunstvolle Architektur ist einen Besuch wert und wird das Gebiet um den Palast aufwerten. Vor Start der Ausgrabung waren die sichtbaren Überreste des Palastes Unterschlupf für Menschen ohne Obdach. Jetzt wird das Gebäude zu seinem alten Glanz geführt.