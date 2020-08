Die Urlaubs-Saison gestaltet sich wegen Corona in diesem Jahr etwas anders als sonst. Statt ab in den Süden gab es für viele Ferien vor der Haustür.

Das Coronavirus ließ die Urlaubs-Planung in diesem Jahr etwas anders aussehen. Statt Urlaub an den Stränden der Costa Brava zogen viele einen Urlaub in der Heimat vor, wie RUHR24.de berichtet. Das ergab nun eine Untersuchung von Hometogo, eine Metasuchmaschine für Ferienunterkünfte.

Die Auswertung ergab: Reiseziele in Deutschland sind während Corona die großen Gewinner*. So nahm die Suche nach dem Begriff "Deutschland" im Zusammenhang mit Urlaub ganze 98 Prozent zu. Holland kann einen Zuwachs von 73 Prozent verzeichnen. Aber auch in Deutschland selbst gab es eindeutige Unterschiede bei der Suche nach beliebten Reisezielen. So stieg das Interesse deutlich nach Zielen am Wasser. Sowohl Orte an der Nordsee als auch Urlaubsregionen an der Ostsee stehen hoch im Kurs.

Dass es die Menschen im Urlaub ans Meer zieht, scheint wenig verwunderlich. Doch die Corona-Pandemie weckte wohl noch andere Sehnsüchte bei den Menschen: Wald und Wanderlust. Denn der absolute Spitzenreiter unter den beliebtesten Reisezielen, die am meisten an Suchvolumen zugenommen haben ist der Schwarzwald. So suchten sage und schreibe 700 Prozent mehr Menschen nach Urlaub im Schwarzwald im Vergleich zu 2019. *RUHR24.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.