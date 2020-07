Party-Video vom Goldstrand macht Sorgen: Wie sicher ist der Urlaub 2020 in Bulgarien?

Ist Urlaub 2020 in Bulgarien sicher trotz Coronavirus? Ein Party-Video vom Goldstrand sorgt für Aufregung. Touristen aus Deutschland müssen einiges beachten.

Die Schwarzmeer-Küste von Bulgarien ist ein beliebtes Urlaubsziel vieler deutscher Touristen

Aber: Das Coronavirus* verbreitet sich wieder stärker und Urlauber müssen sich auf Einschränkungen einstellen

Ein Party-Video vom Goldstrand sorgt nun für Aufregung

Varna/Burgas - Bulgarien ist ein beliebtes Ziel im Urlaub für Deutsche. Gerade Familien und junge Touristen, die stärker aufs Geld achten müssen, schätzen die Strände der Schwarzmeerküste und das dortige Party-Leben. Nach monatelanger Zwangspause wegen des Coronavirus startet der Tourismus an Goldstrand und Sonnenstrand langsam wieder. Doch jetzt steigen die Corona-Zahlen in dem EU-Land stark an.

Land Bulgarien Hauptstadt Sofia Einwohner 7,1 Millionen Sprache Bulgarisch

Urlaub 2020 in Bulgarien trotz Coronavirus: Zahlen steigen drastisch

Die Schwarzmeerküste ist die touristische Hochburg von Bulgarien. Mehr als zwei Drittel aller Unterkünfte des Landes gibt es hier. Besonders beliebt bei Urlaubern aus Deutschland sind der acht Kilometer lange Sonnenstrand bei Burgas und der nördlicher gelegene Goldstrand, der sich in der Nähe von Varna über 3,5 Kilometer Länge erstreckt. An Sonnen- und Goldstrand gibt es mehr als 1000 Hotels, Restaurants, Bars und Kneipen.

Das Coronavirus hat der Tourismusbranche von Bulgarien einen schweren Schlag verpasst. Jeder zehnte Bulgare arbeitet in der Touristikbranche. Besonders der Goldstrand ist ein beliebtes Ziel bei Touristen. Die Einnahmen aus der Sommersaison finanzieren den Rest des Jahres. Die Öffnung der Hotels und Strände war für Bulgarien daher eine wirtschaftlich enorm wichtige Entscheidung. Die Reservierungszahlen sind in den letzten zwei Wochen kontinuierlich gestiegen, die Hotels mittlerweile sogar bis zu 50 Prozent belegt, berichtet wa.de*. Doch das Coronavirus ist immer noch da - und die Zahlen in Bulgarien steigen drastisch, wie das deutsche Auswärtige Amt schreibt. Dies in ein Trend, der auch in anderen Ländern in Südeuropa erkennbar ist.

+ Urlaub in Bulgarien ist speziell bei jungen Touristen beliebt: Solche Bilder vom Goldstrand und vom Sonnenstrand gibt es in diesem Jahr aber nicht. Auch in Bulgarien gelten klare Regeln in Zeiten des Coronavirus. © picture alliance / Vassil Donev

Urlaub 2020 in Bulgarien: Erst Corona-Einschränkungen, dann schnelle Wende

Bulgarien hat seit Beginn der Corona-Pandemie 7.645 Fälle gemeldet (Stand 15. Juli), 283 Menschen starben an Covid-19. Mitte Juni waren es noch 550 Neuinfektionen pro Woche, Anfang Juli wurden 1.100 Neuinfektionen pro Woche gemeldet. In den vergangenen 14 Tagen haben sich nach Daten des European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) im Schnitt gut 38 Menschen pro 100.000 Menschen mit dem Coronavirus Sars-Cov-2 infiziert. Zum Vergleich: In Deutschland waren es 6. Viel Trubel in Bulgarien ist auch am beliebten Reiseziel Goldstrand - Touristen fahren dorthin für Party und Strandurlaub.

Die bulgarische Regierung steht unter Druck: Die Wirtschaft braucht die Tourismus-Einnahmen, gleichzeitig steigen die Corona-Zahlen. Die Zerrissenheit zeigt sich im Kurs der Politik. Am Freitag (10. Juli) führte sie wegen der gestiegenen Infektionszahlen wieder Einschränkungen ein. Diskotheken, Bars und Nachtclubs, die wochenlang ohne Auflagen geöffnet hatten, mussten erneut schließen. Allerdings nur kurz. Denn nur zwei Tage später kam die neuerliche Wende - offenbar auch auf Druck der Tourismusbranche - viele Bulgaren verdienen ihr Geld mit dem Tourismus. Des Deutschen wohl beliebtestes Reiseziel in Bulgarien ist der Goldstrand. Auch auf Mallorca sind Wirte und Urlauber schockiert, weil viele Lokale schließen müssen.

Urlaub 2020 in Bulgarien: Video am Goldstrand zeigt Party ohne Maske und Abstand

Ausgerechnet jetzt ist ein Video aufgetaucht, das Deutsche am Goldstrand in Bulgarien beim Feiern ohne Maske und Abstand zeigt. Auf der Facebook-Seite der Partyhochburg ist zwar zu sehen, dass in dem Club Hinweisschilder auf Corona-Maßnahmen sowie Absperrbänder hängen, doch bei der Feiermenge, die Schlagersänger Almklausi zujubelt, ist von Abstand und Masken nichts zu sehen. Ein ähnliches Video vom Ballermann auf Mallorca hat dazu geführt, dass die Corona-Maßnahmen verschärft wurden.

Urlaub 2020 in Bulgarien trotz Corona: Das ist erlaubt, das nicht

Seit dem 1. Juni 2020 ist die Einreise aus Deutschland nach Bulgarien ohne verpflichtende häusliche Quarantäne wieder gestattet.

aus Deutschland nach ohne verpflichtende häusliche wieder gestattet. Bei der Einreise ist ein Einreiseformular mit Kontaktdaten auszufüllen, das am Flughafen erhältlich ist.

ist ein Einreiseformular mit Kontaktdaten auszufüllen, das am Flughafen erhältlich ist. Die Corona -Ausnahmesituation wurde bis 31. Juli 2020 verlängert. Es besteht u.a. Maskenpflicht bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, in Apotheken und anderen geschlossenen öffentlichen Räumen.

-Ausnahmesituation wurde bis 31. Juli 2020 verlängert. Es besteht u.a. bei der Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs, in Apotheken und anderen geschlossenen öffentlichen Räumen. Es gilt ein Betretungsverbot von Lebensmittelgeschäften und Apotheken für Personen unter 60 Jahren täglich zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr. Ansonsten gibt es keine Bewegungsbeschränkungen im Land.

von Lebensmittelgeschäften und Apotheken für Personen unter 60 Jahren täglich zwischen 8.30 Uhr und 10.30 Uhr. Ansonsten gibt es keine Bewegungsbeschränkungen im Land. Nachtlokale dürfen seit Montag (13. Juli) auch die Innenbereiche wieder öffnen, allerdings auch dort bei einer Platzbesetzung von einem Gast pro Quadratmeter

