Urlaub in Kroatien trotz Coronavirus: Zahlen steigen weiter an

Ist der Urlaub 2020 in Kroatien sicher trotz Coronavirus? Die Zahl der Fälle steigt. Touristen aus Deutschland müssen einiges beachten.

Urlaub in Kroatien schien trotz Coronavirus* lange Zeit für deutsche Touristen sehr sicher

Seit einigen Wochen steigt die Zahl der Fälle an Neuinfektionen mit Sars-Cov-2 wieder deutlich an

Kroatien reagiert und verschärft einige Regeln für Urlauber

Urlaub in Kroatien ist in den vergangenen Jahren immer beliebter geworden - doch dann kam das Coronavirus. Das Land mit der herrlichen Küste zur Adria war über Wochen nahezu frei von Infektionen mit dem Virus Sars-CoV-2. Doch ausgerechnet jetzt, wenn viele Deutsche zum Urlaub 2020 nach Kroatien aufbrechen steigen Zahlen und Fälle. Platzt die Reise ins Ferienhaus? Touristen müssen keine Panik haben, sollten als Vorsicht walten lassen und sich unbedingt an die Regeln halten, berichtet wa.de*.

Staat Kroatien Amtssprache Kroatisch Hauptstadt Zagreb Fläche 56.594 Quadratkilometer Einwohnerzahl 4.190.669 Millionen Bevölkerungsdichte 74 Einwohner pro Quadratkilometer

Urlaub 2020 in Kroatien: Coronavirus lange mit geringen Zahlen

Kroatien hatte das Coronavirus seit Wochen gut im Griff - noch bevor die Zeit für Urlaub startete. Die Verbreitung von Sars-CoV-2 war minimal. Dazu muss man aber sagen: Kroatien ist ein kleines Land und hat nur etwas mehr als vier Millionen Einwohner. Außerdem ist das Land auf dem Balkan dünn besiedelt. Hier leben statistisch nur 74 Einwohner auf einem Quadratkilometer. Dies erklärt, warum sich die Krankheit Covid-19 kaum verbreitete. Zwischen Mitte Mai und Mitte Juni gab es täglich maximal zwei Neuinfektionen - ein überragender Wert. Dies galt auch für viele andere Länder in Südeuropa, wo sich das Coronavirus nun wieder mehr verbreitet, berichtet wa.de*. Unter anderem verbringen viele Prominente wie die Fußballer von Borussia Dortmund ihre Sommerferien rund ums Mittelmeer*.

Von daher konnte lange Zeit davon ausgegangen werden, dass Urlaub 2020 in Kroatien trotz Coronavirus kein Problem ist. Seit einigen Jahren zieht es verstärkt viele Deutsche in ein Ferienhaus in das Land auf dem Balkan. Die Strände zur Adria sind herrlich, durch die dünne Besiedlung ist es nicht zu eng in den Tourismusorten und die Preise für den Urlaub sind erschwinglich. Nur die Fahrt mit dem Auto ist natürlich sehr lang.

+ Urlaub in Kroatien: Mit seinen vielen Buchten und Inseln ist das Land bei deutschen Urlaubern beliebt. Das Coronavirus verbreitet sich aber wieder stärker. © dpa / Grgo Jelavic

Urlaub 2020 in Kroatien: Zum Sommer steigt die Zahl der Fälle

Doch ausgerechnet zum Start in den Urlaub „explodieren" in Kroatien die Zahlen. Das Coronavirus verbreitet sich wieder. Höhepunkt war Anfang Juli, als es drei Tage in Folge jeweils über 80 neue Infektionen mit Sars-CoV-2 gab. Noch einmal: Absolut gesehen sind das nicht viele Fälle. In Deutschland gibt es am Tag rund 400 Neuinfektionen. Aber: Deutschland hat auch 20 mal so viele Einwohner wie Kroatien. Auf der anderen Seite der Adria, in Italien, sinken die Zahlen bei den Neuerkrankungen.

Die Regierung in Kroatien hat also schnell Alarm geschlagen. Auch am 8. und 9. Juli gab es noch jeweils über 50 neue Erkrankungen mit Covid-19. Eine erste Vermutung: Touristen aus dem Nachbarland Serbien haben Sars-CoV-2 ins Land gebracht. Serbien hat keinen Anschluss an die Adria. Kroatien ist also auch für die Nachbarn ein sehr beliebtes Ziel im Urlaub im Sommer. Serbien hingegen hat eine hohe Zahl an Fällen. Dort wurden trotz Coronavirus große Lockerungen vorgenommen. Unter anderem war ein umstrittenes Tennis-Turnier mit mehreren tausend Zuschauern erlaubt und sogar ein Fußballspiel mit Publikum.

Urlaub 2020 in Kroatien: Fälle eher in Städten

Müssen Touristen um ihren Urlaub 2020 in Kroatien Sorgen machen? Nicht übermäßig, wenn man die Einschätzung des Auswärtigen Amtes liest. Die Zahlen der Neuinfektionen mit Sars-CoV-2 sind vor allem in den städtischen Gebieten gestiegen. Das Coronavirus verbreitete sich verstärkt rund um die Hauptstadt Zagreb, in Slawonien sowie in Split-Dalmatien. Die dünn besiedelte Gegenden an der Küste zur Adria sind weniger betroffen. Und damit auch die Ziele, die Touristen ansteuern und dort ihr Ferienhaus buchen.

Auch die Einreise zum Urlaub nach Kroatien ist laut Auswärtigem Amt für alle Staatsangehörigen der EU-Mitgliedstaaten ohne Einschränkungen gestattet. Die Daten der Touristen werden bei der Einreise registriert. Wer Zeit sparen will, sollte seine Kontakt- und Aufenthaltsdaten schon online vorab hinterlegen. Wer aus Kroatien ausreist, muss anschließend nicht in eine 14-tägige Quarantäne*.

Urlaub 2020 in Kroatien: Ähnliche Regeln wie in Deutschland

Wer seinen Urlaub in Kroatien 2020 verbringt, wird wegen des Coronavirus aber viele Regeln befolgen müssen, die man auch in Deutschland kennt. Um die Zahl der Fälle von Covid-19 weiter zu begrenzen, gelten auch in Kroatien Abstandsregeln. In vielen öffentlichen Bereichen muss ein Mund-Nasenschutz getragen werden. Jetzt, da die Zahl der Fälle in Kroatien gestiegen ist, wird diese Regel ausgeweitet. So ist ein Mund-Nasenschutz Pflicht in Supermärkten, in Restaurans, im öffentlichen Nahverkehr und in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. *wa.de ist Teil des Ippen-Digital-Netzwerks.

