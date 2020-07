Aus dem Urlaub 2020 in die Quarantäne? Wer im Sommer 2020 in ein Risikogebiet reist, kann sich direkt an deutschen Flughäfen auf das Coronavirus testen lassen.

Wer aus einem Coronavirus*-Risikogebiet nach Deutschland zurückkehrt, muss für 14 Tage in Quarantäne oder einen negativen Test vorweisen.

Die Reisewarnung für Länder außerhalb der EU und des Schengenraumes wurde bis 31. August verlängert.

An deutschen Flughäfen können sich Rückkehrer künftig testen lassen.

Update, 27. Juli, 9.40 Uhr: Wer demnächst von seinem Urlaub in einem Risikogebiet zurückkehrt und an einem Flughafen in NRW landet, kann sich schon bald auf erst verpflichtende Tests einstellen - zumindest wenn es nach Nordrhein-Westfalens Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) geht. Er geht davon aus, dass die Corona-Testpflicht schon ab Mitte der nächsten Woche gilt. Diesen Zeitrahmen habe Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Montag in einer Telefonschalte genannt, sagte Laumann am Dienstagmorgen in einem WDR5-Interview. Den genauen Stichtag könne er aber noch nicht nennen. „Wir brauchen auch diese Tage, um die Strukturen dafür vorzubereiten“, sagte Laumann.

Die Tests auf das Coronavirus sollten dann nicht kostenfrei bleiben nach Laumanns Ansicht: „Dass Menschen in Risikogebiete reisen, wird ja noch länger gehen“, sagte Laumann sagte er weiter im WDR5-Interview. Es gehe dabei nicht nur um den Urlaubsverkehr im Sommer. Deshalb könne die Übernahme der Kosten durch den Staat auf Dauer keine staatliche Leistung sein. Stattdessen schlägt er eine Sicherheitsgebühr vor: „Jeder Reisende zahlt ja auch für die Sicherheit seines Gepäcks“, sagte Laumann. Die Testpflicht als solche begrüßte Laumann. „Man muss alles Erdenkliche tun, um eine zweite Welle zu verhindern“, sagte er.

Rückkehr aus Risikogebieten: Testpflicht auf das Coronavirus in NRW in den Startlöchern

Update, 27. Juli, 17.27 Uhr: Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) sagte der dpa, dass Reiserückkehrer aus Corona-Risikogebieten sich künftig auf das Coronavirus testen lassen müssen. Er werde „eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen“. Dies diene dem Schutz aller Bürgerinnen und Bürger. «Wir müssen verhindern, dass Reiserückkehrer unbemerkt andere anstecken und so neue Infektionsketten auslösen», so der Politiker. Die Tests sollen kostenfrei sein.

Update, 27. Juli, 13.51 Uhr: Auch NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) hat sich grundsätzlich für verpflichtende Corona-Tests für Reiserückkehrer aus Risikogebieten ausgesprochen. „Wir begrüßen, dass der Bund prüft, ob das mit der jetzigen Rechtsgrundlage geht oder ob das Infektionsschutzgesetz geändert werden muss“, sagte er am Montag in Düsseldorf. „Wenn wir die Rechtsgrundlage schon haben, bin ich dafür, es sofort zu machen - aber es muss rechtssicher sein.“

Urlaub 2020: Rückkehrer aus Risikogebieten müssen nach negativem Test nicht in Quarantäne

Wenn die derzeit an den Flughäfen angelaufenen freiwilligen Testangebote verpflichtend würden, dürften sie nicht länger auf die Solidargemeinschaft abgewälzt werden, unterstrich der CDU-Politiker. „Dann müssen die Kosten von denjenigen, die meinten, in Risikogebieten Urlaub machen zu müssen, selber getragen werden.“ Zu diesen Gebieten gehören derzeit unter anderem die Türkei, Ägypten, Marokko und Israel.

Laumann informierte sich am größten Flughafen in NRW in Düsseldorf über den Ablauf der Tests. An den vier NRW-Flughäfen seien in der Urlaubszeit bis zu 15.000 Rückkehrer pro Woche zu erwarten, sagte der Minister. Mit einem negativen Testergebnis entfalle die Verpflichtung, nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet 14 Tage Quarantäne einhalten zu müssen.

Urlaub 2020: Ministerpräsident Söder spricht sich für die Test-Pflicht aus

Update, 27. Juli, 11 Uhr: Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat seine Forderung nach verpflichtenden Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten bekräftigt. Zugleich richtet Bayern an mehreren Autobahn-Grenzübergängen zu Österreich freiwillige Teststationen ein - ebenso an den Hauptbahnhöfen in München und Nürnberg.

Verpflichtende Tests seien nötig für Rückkehrer an Flughäfen, sagte der CSU-Chef heute in München. Der Bund müsse dafür den rechtlichen Rahmen schaffen. Bayern bereite alles vor, um dann umgehend starten zu können, sagte er. Zudem müssten die Risikogebiete noch einmal neu regional überprüft werden - auch in Europa.

Urlaub 2020: Test auf das Coronavirus nach Rückkehr bald verpflichtend?

Update, 27. Juli, 7 Uhr: Angesichts steigender Corona-Infektionszahlen fasst Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) eine Test-Pflicht für Rückkehrer aus dem Urlaub ins Auge. Sein Ministerium prüfe derzeit, ob ein verpflichtender Corona-Test für Rückkehrer aus Risikogebieten umsetzbar sei, sagte Spahn am Samstag im Deutschlandfunk. Eine solche Test-Pflicht besteht bislang nicht. Die steigende Zahl neuer Fälle führte Spahn auch auf den Reiseverkehr zurück.

Spahn wies in dem Interview darauf hin, dass die rechtlichen Hürden für eine Test-Pflicht hoch seien: „Das ist ja ein Eingriff in die Freiheit, jemanden zum Test zu verpflichten.“ Bei den Neuinfektionen gebe es derzeit aber „so eine hohe Zahl wie lange nicht“, sagte der Minister zur Begründung. „Was wir im Moment haben, sind viele kleinere Ausbrüche.“ Die hohe Zahl habe „vor allem zu tun eben mit Reiseaktivitäten, Reiserückkehrern aus bestimmten Regionen“. Eine Test-Pflicht würde deutlich über den Beschluss hinausgehen, den Spahn am Freitag mit den Gesundheitsministern der Länder fasste: Sie hatten beschlossen, auf deutschen Flughäfen Teststellen einzurichten, bei denen sich Reiserückkehrer kostenlos auf eigenen Wunsch auf das Coronavirus testen lassen können.

Update, 24. Juli, 16.03 Uhr: Schon am Samstag sollen die ersten Teststationen für das Coronavirus am Flughafen in Dortmund und in Düsseldorf an den Start gehen. Münster/Osnabrück zieht am Dienstag nach. Am Flughafen Köln/Bonn plant die Landesregierung, das bislang von der Stadt Köln und der Johanniter Unfallhilfe betriebene Testzentrum einzubinden. Das teilt das Ministerium für Gesundheit in NRW mit.

„Die Testzentren werden an allen nordrhein-westfälischen Flughäfen mit regulären Flugverbindungen aus Risikogebieten eingerichtet. Das ist ein weiterer wichtiger Baustein, um die Weiterverbreitung des Coronavirus einzudämmen – gerade in der Urlaubszeit. Ich danke allen Beteiligten, die das so zügig, unbürokratisch und pragmatisch ermöglicht haben – insbesondere den Kassenärztlichen Vereinigungen und den Betreibern der Flughäfen“, erklärt Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann.

Urlaub 2020: Test auf das Coronavirus nach Rückkehr am Flughafen möglich

Update, 24. Juli, 14.57 Uhr: Die Flughäfen in Deutschland bekommen Corona-Teststellen für Reiserückkehrer. Das ist seit heute Mittag offiziell. Menschen, die aus Risikogebieten nach Deutschland zurückkommen, sollen an Teststellen in Flughäfen auf das Coronavirus getestet werden. Das ist das Ergebnis der Gesundheitsministerkonferenz. Wer keinen negativen Test habe, müsse in häusliche Quarantäne, so Dilek Kalayci, Vorsitzende der Konferenz. „Auch Reisende aus Nicht-Risikoländern können sich innerhalb von 72 Stunden testen lassen“, erklärte sie weiter. „Allerdings nicht in den Flughäfen.“ Für alle Reiserückkehrer seien die Tests kostenlos.

Rückkehr aus einem Risikogebiet: Corona-Test statt Quarantäne

Update 24. Juli, 7.18 Uhr: Corona-Test statt Quarantäne: Wer aus sogenannten Risikogebieten im Ausland nach Deutschland zurückkehrt, soll sich künftig unmittelbar danach auf das Coronavirus testen lassen. Dazu sollen an deutschen Flughäfen entsprechende Stellen eingerichtet werden, so eine Empfehlung der Gesundheitsminister von Bund und Ländern. Die Tests sollen verpflichtend sein. Heute sind erneute Beratungen geplant, um weitere Details zum Umgang mit Reiserückkehrern zu besprechen und ein Gesamtpaket zu beschließen. Wer die Kosten für mögliche Tests trägt und wer diese durchführen soll, ist noch unklar.

Update, 23. Juli, 17.19 Uhr: Nach der Reise in ein Corona-Risikogebiet müssen Kinder in NRW zunächst in Quarantäne - auch dann, wenn das mit dem Schulstart kollidieren sollte. Die Regelung gilt zumindest, bis ein negativer Test auf das Coronavirus vorgelegt wird, das nicht älter als 48 Stunden ist, wie das NRW-Gesundheitsministerium auf Anfrage von dpa mitteilte. Wenn das Kind den Schulstart versäume - etwa weil es nach der Reise in Quarantäne muss oder gar infiziert ist - so bestehe die Meldepflicht.

Update, 22. Juli, 17.41 Uhr: Doch keine Quarantäne nach Rückkehr aus dem Urlaub 2020? Wer aus Risikogebieten im Ausland wieder nach Deutschland einreist, soll künftig direkt nach der Rückkehr am Flughafen auf das Coronavirus getestet werden. Das haben heute die Gesundheitsminister der Bundesländer nach dpa-Informationen beschlossen. Die Tests seien verpflichtend, hieß es.

Quarantäne nach dem Urlaub 2020? Risikogebiet ausgewiesen

Hamm (NRW) - Das Auswärtige Amt hat die weltweite Reisewarnung wegen des Coronavirus bis einschließlich 31. August verlängert. Das bedeutet: Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland wird wegen Sars-CoV-2 gewarnt. Ausgenommen von der Warnung sind aber die meisten Länder der EU und die Staaten des Schengenraumes, also die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein. Auch für das Vereinigte Königreich und Nordirland, für Andorra, Monaco, San Marino und Vatikanstaat gilt die Warnung nicht mehr. Vor Reisen nach Luxemburg warnt das Auswärtige Amt derzeit offiziell wegen der hohen Zahlen von Neuinfektionen.

Eine 14-tägige Pflicht zur Quarantäne nach der Rückkehr aus dem Urlaub besteht nur noch für Personen, die aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreisen. Das heißt konkret: Liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei mehr als 50 Fällen. Darüber hinaus bewertet die Bundesregierung, ob trotz nomineller Unterschreitung dieses Grenzwertes von einem erhöhten Infektionsrisiko auszugehen ist. In vielen Urlaubsländern ist das Coronavirus wieder auf dem Vormarsch.

Aus dem Urlaub in die Quarantäne? Regelung für Rückkehr aus Coronavirus-Risikogebiet

Wer sich innerhalb von 14 Tagen vor seiner (Wieder-)Einreise nach Deutschland Urlaub in einem Coronavirus-Risikogebiet gemacht oder sich in einem solchen aufgehalten hat, ist verpflichtet, sich nach der Rückkehr unverzüglich und auf direktem Weg nach Hause oder in eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und dort für zwei Wochen ständig zu bleiben. Achtung: Die Nichteinhaltung der Quarantäne kann hohe Bußgelder nach sich ziehen und sogar als Straftat nach Paragraph 75 des Infektionsschutzgesetzes verfolgt und mit Geld-, schlimmstenfalls sogar Gefängnisstrafen geahndet werden.

Die Betroffenen müssen sich selbst bei ihrem zuständigen Gesundheitsamt melden und auf ihren Aufenthalt in einem Risikogebiet hinweisen. Auch müssen sie selbst die Behörde informieren, sollten Symptome auftreten. Während der zweiwöchigen Quarantäne unterliegen die Reiserückkehrer der Beobachtung durch das Gesundheitsamtes.

Erst Urlaub, dann Quarantäne: Negativer Test kann Pflicht aufheben

Nicht zur Einhaltung einer Quarantäne verpflichtet sind Personen, die ein Risikogebiet lediglich zur Durchreise genutzt haben. Und: Von der Quarantänepflicht kann sich befreien lassen, wer eine negativen Coronatest vorweisen kann. So ein ärztliches Zeugnis muss sich auf eine molekularbiologische Testung auf das Vorliegen einer Infektion mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 stptzen und in einem EU-Mitgliedsstaat oder einer sonstigen vom Robert-Koch-Institut dafür zulässig erklärten Staat durchgeführt worden sein. Der Test darf bei Einreise nicht älter als 48 Stunden sein. Wird erst nach der Rückkehr nach Deutschland getestet, dann muss solange die Quarantäne eingehalten werden, bis das Ergebnis vorliegt.

Die Liste der Länder, aus denen eine Einreise nach Deutschland noch direkt in die Quarantäne führt, ist lang. Sie umfasst die meisten Länder Afrikas, Asiens, Süd- und Lateinamerikas. Betroffen sind aber auch Balkanländer wie Bosnien und Herzegowina oder Serbien. Auch die Ukraine, Kasachstan und die russische Föderation sind gelistet. Die Regelung umfasst auch die Vereinigten Staaten von Amerika und die Türkei.

Diese beliebten Reiseländer zählen in der Coronazeit noch als Riskiogebiet

Zahlreiche sonst beliebte Reiseländer für deutsche Touristen sind ebenfalls auf der Liste. Teilweise gibt es beim RKI einfach noch nicht ausreichend viele Informationen, wie die aktuelle Corona-Lage derzeit aussieht. Hier ein unvollständiger Überblick über einige der beliebtesten Urlaubsziele, die nun Risikogebiet sind:

Ägypten

Bahamas

Costa Rica

Dominikanische Republik

Indonesien

Israel

Luxemburg

Malediven

Marokko

Philippinen

Saudi Arabien

Seychellen

Türkei

USA

Vereinigte Arabische Emirate

Quarantäne nach dem Urlaub im Risikogebiet - Touristen könnten feststecken

Ausgeschlossen ist ein Urlaub dorthin deshalb nicht. Während der Pandemie kann es dann passieren, dass sie in ihrem Reiseland feststecken. Ein Hotel könnte wegen eines Coronavirus-Massenausbruchs unter Quarantäne gestellt werden. Die Rückkehr könnte auch verhindert werden, weil die Fluggesellschaft Reisende aus einem akut betroffenen Gebiet nicht transportieren will.

Dazu kommt, dass sich nach wie vor in Quarantäne begeben muss, wer direkten Kontakt mit einer Person hatte, die nachgewiesen am Coronavirus erkrankt ist. Viele deutsche Flughäfen haben Abstrichstellen eingerichtet - wer dort landet, kann sich gleich testen lassen, wenn er den Flieger verlassen hat.

Aus dem Urlaub 2020 in die Quarantäne - kein Anspruch auf Lohnfortzahlung

Was gilt eigentlich, wenn ein Arbeitnehmer seinen Urlaub in einem Risikogebiet verbracht hat und in Quarantäne muss? Wichtig ist: Die Quarantäne ist keine Erkrankung. Deshalb bekommen Arbeitnehmer auch kein Geld nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz, wenn er nach der Rückkehr aus einem Risikogebiet in Quarantäne muss. Anspruch auf Gehaltszahlungen vom Arbeitgeber hat er dann nur, wenn er seine Arbeitskraft im Homeoffice anbieten kann. Sofern das nicht geht, gibt's auch kein Geld vom Chef - weil die Dienstverhinderung nicht unverschuldet ist. Anders ist es, wenn das Urlaubsgebiet erst während des Urlaubs zum Risikogebiet erklärt wird.

Falls Sie Urlaub in einem Risikogebiet machen, müssen Sie bei der Rückkehr in Quarantäne. Informieren Sie sich deshalb vorab, wie die Regelungen in dem Bundesland sind, in das Sie einreisen oder in dem Sie wohnen. pic.twitter.com/RCKeup2XGJ — BMG (@BMG_Bund) July 6, 2020

„Achtung: Wer in ein Risikogebiet fliegt und in Kauf nimmt, dass er anschließend wegen Quarantäne nicht arbeiten kann, riskiert eine arbeitsrechtliche Abmahnung. In Einzelfällen kann in diesen Fällen auch eine arbeitgeberseitige Kündigung berechtigt sein“, warnt Rechtsexperte Arndt Kempgens.

Quarantäne nach dem Urlaub im Risikogebiet - Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Covid-19-Erkrankung?

Erkrankt ein Arbeitnehmer nach seiner Rückkehr aus dem Urlaub tatsächlich an Covid-19 und er muss in Quarantäne, stehen ihm bis zu 100 Prozent Lohnfortzahlung für die Dauer von bis zu sechs Wochen zu. Das allerdings könnte der Arbeitgeber verweigern, wenn der Arbeitnehmer sich bei einem Urlaub oder Aufenthalt in einem Risikogebiet ansteckt. Mit Beginn der Hauptreisezeit hat es bereits einen Anstieg der Fallzahlen gegeben.

