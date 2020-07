Quarantäne nach dem Urlaub 2020? Das gilt jetzt für die Rückreise

Endet der Urlaub 2020 in der Quarantäne? Zumindest, wer im Sommer 2020 in ein Coronavirus-Risikogebiet reist, muss sich mit dieser Frage beschäftigen. Die Regeln sind klar definiert.

Wer in einem Coronavirus*-Risikogebiet Urlaub macht, muss nach der Rückkehr nach Deutschland für 14 Tage in Quarantäne.

Die Reisewarnung für Länder außerhalb der EU und des Schengenraumes wurde bis 31. August verlängert.

Arbeitnehmer können im Quarantänefall nicht mit Lohnfortzahlung rechnen.

Hamm (NRW) - Das Auswärtige Amt hat die weltweite Reisewarnung wegen des Coronavirus bis einschließlich 31. August verlängert. Das bedeutet: Vor nicht notwendigen, touristischen Reisen ins Ausland wird wegen Sars-CoV-2 gewarnt. Ausgenommen von der Warnung sind aber die meisten Länder der EU und die Staaten des Schengenraumes, also die Schweiz, Norwegen, Island und Liechtenstein. Auch für das Vereinigte Königreich und Nordirland, für Andorra, Monaco, San Marino und Vatikanstaat gilt die Warnung nicht mehr. Vor Reisen nach Luxemburg warnt das Auswärtige Amt derzeit offiziell wegen hohen Zahlen von Neuinfektionen.

Covid-19-Pandemie Krankheit Covid-19 Krankheitserreger SARS-CoV-2 Ursprung Wuhan, Hubei, Volksrepublik China Beginn 1. Dezember 2019 Betroffene Länder über 200

Eine 14-tägige Pflicht zur Quarantäne besteht nur noch für Personen, die aus einem Risikogebiet nach Deutschland einreisen. Das heißt konkret: Liegt die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner bei mehr als 50 Fällen. Darüber hinaus bewertet die Bundesregierung, ob trotz nomineller Unterschreitung dieses Grenzwertes von einem erhöhten Infektionsrisiko auszugehen ist. In vielen Urlaubsländern ist das Coronavirus wieder auf dem Vormarsch.

Aus dem Urlaub in die Quarantäne? Regelung für Rückkehr aus Coronavirus-Risikogebiet

Wer sich innerhalb von 14 Tagen vor seiner (Wieder-)Einreise nach Deutschland in einem Coronavirus-Risikogebiet aufgehalten hat, ist verpflichtet, sich nach der Einreise unverzüglich und auf direktem Weg nach Hause oder in eine andere geeignete Unterkunft zu begeben und dort für zwei Wochen ständig zu bleiben.

Die Liste der Länder, aus denen eine Einreise nach Deutschland noch direkt in die Quarant��ne führt, ist lang. Sie umfasst die meisten Länder Afrikas, Asiens, Süd- und Lateinamerikas. Betroffen sind aber auch Balkanländer wie Bosnien und Herzegowina oder Serbien. Auch die Ukraine, Kasachstan und die russische Föderation sind gelistet. Die Regelung umfasst auch die Vereinigten Staaten von Amerika und die Türkei.

+ Corona-Test nach dem Urlaub? Viele Politiker fordern dies zurzeit. Nach der Rückreise aus einem Risikogebiet müssen Urlauber in Quarantäne. © Karl-Josef Hildenbrand/picture alliance/dpa

Quarantäne nach dem Urlaub im Risikogebiet - Touristen könnten feststecken

Ausgeschlossen ist eine Reise dorthin deshalb nicht. Während der Pandemie kann es dann passieren, dass sie in ihrem Reiseland feststecken. Ein Hotel könnte wegen eines Coronavirus-Massenausbruchs unter Quarantäne gestellt werden, möglich ist auch, dass die Fluggesellschaft Reisende aus einem akut betroffenen Gebiet nicht transportieren will.

Dazu kommt, dass sich nach wie vor in Quarantäne begeben muss, wer direkten Kontakt mit einer Person hatte, die nachgewiesen am Coronavirus erkrankt ist. Viele deutsche Flughäfen haben Abstrichstellen eingerichtet - wer dort landet, kann sich gleich testen lassen, wenn er den Flieger verlassen hat.

Aus dem Urlaub 2020 in die Quarantäne - kein Anspruch auf Lohnfortzahlung

Was gilt eigentlich, wenn ein Arbeitnehmer seinen Urlaub in einem Risikogebiet verbracht hat und in Quarantäne muss? Wichtig ist: Die Quarantäne ist keine Erkrankung. Deshalb bekommen Arbeitnehmer auch kein Geld nach dem Entgeltfortzahlungsgesetz, wenn er nach einer Reise in ein Risikogebiet in Quarantäne muss. Anspruch auf Gehaltszahlungen vom Arbeitgeber hat er dann nur, wenn er seine Arbeitskraft im Homeoffice anbieten kann. Sofern das nicht geht, gibt's auch kein Geld vom Chef - weil die Dienstverhinderung nicht unverschuldet ist. Anders ist es, wenn das Urlaubsgebiet erst während des Urlaubs zum Risikogebiet erklärt wird.

Falls Sie Urlaub in einem Risikogebiet machen, müssen Sie bei der Rückkehr in Quarantäne. Informieren Sie sich deshalb vorab, wie die Regelungen in dem Bundesland sind, in das Sie einreisen oder in dem Sie wohnen. pic.twitter.com/RCKeup2XGJ — BMG (@BMG_Bund) July 6, 2020

„Achtung: Wer in ein Risikogebiet fliegt und in Kauf nimmt, dass er anschließend wegen Quarantäne nicht arbeiten kann, riskiert eine arbeitsrechtliche Abmahnung. In Einzelfällen kann in diesen Fällen auch eine arbeitgeberseitige Kündigung berechtigt sein“, warnt Rechtsexperte Arndt Kempgens.

Quarantäne nach dem Urlaub im Risikogebiet - Anspruch auf Lohnfortzahlung bei Covid-19-Erkrankung?

Erkrankt ein Arbeitnehmer tatsächlich an Covid-19 stehen ihm bis zu 100 Prozent Lohnfortzahlung für die Dauer von bis zu sechs Wochen zu. Das allerdings könnte der Arbeitgeber verweigern, wenn der Arbeitnehmer sich in einem Risikogebiet ansteckt. Mit Beginn der Hauptreisezeit hat es bereits einen Anstieg der Fallzahlen gegeben.

