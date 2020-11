Corona-Impfstoff: Können wir nächstes Jahr wieder normal verreisen?

Die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes hat einen entscheidenden Schritt nach vorne gemacht. Heißt das, dass Reisen 2021 wieder ganz normal möglich sind?

Endlich gibt es Hoffnung auf ein Ende der Corona-Pandemie: Das deutsche Unternehmen Biontech und das amerikanische Pharmaunternehmen Pfizer haben in Zusammenarbeit einen Impfstoff entwickelt, der eine überraschend hohe Wirksamkeit aufweist. In der kommenden Woche soll das Präparat bei der US-Arzneimittelbehörde FDA beantragt werden – parallel wird vorraussichtlich auch ein Antrag bei der europäischen Arzneimittelbehörde EMA gestellt, wie der WDR berichtet.

Aber heißt das wirklich, dass wir im nächsten Jahr schon wieder zur Normalität zurückkehren können? Werden Reisen wieder ohne Einschränkungen möglich sein? Dazu gibt nun der Tourismusforscher Jürgen Schmude eine Einschätzung ab.

Corona-Impfstoff: Reisen bald wieder ohne Einschränkungen?

Aktuell vermiesen Reisewarnungen* und verschärfte Corona-Maßnahmen das Reise-Vergnügen. Nach Ansicht von Jürgen Schmude wird das noch eine Weile so bleiben: „Die Tourismusbranche wird sich irgendwann erholen. Aber: Im Jahr 2021 werden wir nicht wieder normal reisen. Diese Hoffnung müssen wir langsam aufgeben. Denn die zweite Welle hat uns mit ihrer Wucht überrannt. Dadurch steht gerade vieles auf der Kippe – unter Umständen auch die Fernreise im nächsten Jahr“, erklärte der Experte auf Anfrage des Online-Portals Reisereporter.

Zwar gibt der Impfstoff Hoffnung auf Besserung, allerdings wird die flächendeckende Immunisierung – die eine Voraussetzung für uneingeschränktes Reisen sein wird – nicht so schnell vonstattengehen: „Das Ganze ist ja auch davon abhängig, wer sich zum Impfen bereit erklärt und wie mit Ländern verfahren wird, in denen nicht geimpft wird“, so Schmude. Hinzu kommt, dass die Impfung nach der Zulassung noch nicht für jeden bereitstehen wird – Experten raten dazu, zuerst Risikogruppen wie Menschen mit Vorerkrankungen oder Berufstätige im Gesundheitswesen zu immunisieren, wie unter anderem der Tagesspiegel berichtet.

Prognose: Deutsche Urlauber werden auch 2021 lieber in der Heimat bleiben

Schon dieses Jahr waren viele Urlauber unsicher, was die Reiseplanungen betrifft und wählten lieber eine Destination innerhalb Deutschlands, als in ferne Länder zu reisen. Dieser Reise-Trend wird sich nach Ansicht des Tourismusforschers fortsetzen: „Dann wird es darauf ankommen, in möglichst sichere Länder zu reisen. Und die Wahrnehmung der Sicherheit vor Ort ist auch von der Pandemie-Lage in der Destination abhängig." Zumindest soll die Plattform Covax, die von der Weltgesundheitsorganisation Covax ins Leben gerufen worden ist, für eine global faire Verteilung des Impfstoffes sorgen.

