Reiserückkehrer: In diesen Bundesländern müssen Corona-Geimpfte nicht mehr in Quarantäne

Urlaub 2021

Einige Bundesländer haben mittlerweile die Quarantänepflicht für Corona-Geimpfte gekippt. Das gilt größtenteils auch für die Rückkehr aus dem Urlaub.

Die Bundesregierung hat die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus in den letzten Monaten in der Regel eher verschärft als gelockert. So gilt grundsätzlich eine Quarantänepflicht bei der Rückkehr aus Risiko-, Hochinzidenz- und Virusvarianten-Gebieten. Einige Bundesländer haben jedoch Lockerungen für Menschen beschlossen, die vollständig geimpft sind. Heißt: Jeder, der vor mindestens 14 Tagen seine letzte Dosis der Corona-Impfung erhalten hat, profitiert davon. Aktuell sind 7,4 Prozent der Gesamtbevölkerung vollständig geimpft (Stand: 28. April).

Urlaubsrückkehrer: Keine Quaratänepflicht mehr in Bayern, Hessen und Brandenburg

Seit Mittwoch (28. April) sind vollständig Geimpfte in Bayern negativ Getesteten gleichgestellt. Wer zweimal eine Impfdosis erhalten habe und „nahezu ein Nullrisiko hat, muss wieder in seine zentralen Grundrechte zurückversetzt werden“, sagte Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Der Beschluss fußt auf der Einschätzung des Robert Koch-Instituts, welches das Risiko einer Übertragung durch Personen, die vollständig geimpft wurden, geringer einschätzt, als beim Vorliegen eines negativen Antigen-Tests bei Personen ohne Symptome. Diese Lockerung betrifft auch die Quarantäne nach der Einreise.

Hessen hat seine Verordnung ebenfalls an die Empfehlung des Robert Koch-Instituts angepasst. Auch hier sind vollständig Geimpfte nun Personen mit einem negativen Corona-Test gleichgestellt. Die Verordnung soll für alle Bereiche gelten, in denen bislang Tests vorgelegt werden mussten. Davon betroffen sind also nicht nur der Friseurbesuch oder der Einkauf, sondern auch die Quarantäne-Regeln. Wer vor 14 Tagen vollständig geimpft wurde und keine Krankheitssymptome aufweist, braucht sich bei der Rückkehr aus dem Urlaub nicht mehr in Selbstisolation begeben.

In Brandenburg müssen Corona-Geimpfte nach der Einreise ebenfalls nicht mehr in Quarantäne – das gilt auch für Hochinzidenzgebiete. Die Lockerung gilt allerdings nicht bei der Rückkehr aus Gebieten mit Virusvarianten.

In diesen Bundesländern gibt es ebenfalls keine Quarantänepflicht für Reiserückkehrer

Baden-Württemberg und Niedersachsen hatten schon zuvor die Quarantänepflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten abgeschafft. Auch Rheinland-Pfalz hat seine Verordnung zunächst befristet angepasst. Ausnahme sind Einreisen aus Virusvarianten-Gebieten – hier müssen sich Betroffene weiterhin in Selbstisolation begeben. In anderen Bundesländern wie Bremen ist ein Wegfall der Quarantänepflicht zumindest geplant.

In Nordrhein-Westfalen wurde die Quarantänepflicht bereits vor einiger Zeit vom Oberverwaltungsgericht in Münster gekippt – und zwar unabhängig davon, ob jemand geimpft ist. (fk)

