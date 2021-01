Reisen wir 2021 wieder wie vor Corona? TUI-Chef gibt Prognose für den Sommer

Das Jahr 2021 hat gerade erst begonnen und viele hoffen auf ein Ende der Corona-Pandemie. Können wir im Sommer wieder ganz normal verreisen?

Aktuell haben wir es in Deutschland noch mit einem verlängerten Lockdown zu tun. Aber wie sieht es im Sommer aus? Viele hoffen, dass die zugelassenen Impfstoffe* und die hohen Temperaturen die Corona-Pandemie so weit eindämmen, dass normales Verreisen in den sonnigen Monaten wieder möglich sein wird. Aber ist das nur Wunschdenken? Der TUI-Vorstandschef Fritz Joussen hat seine Prognose abgegeben.

Urlaub 2021 wieder wie vor der Pandemie? Das sagt der TUI-Chef

„Wir erwarten einen schon weitgehend normalen Sommer“, erklärte Joussen der Rheinischen Post (Ausgabe vom 2. Januar). Trotzdem werde man „nur rund 80 Prozent so viele Flugreisen anbieten wie in den Jahren vor der Corona-Krise, um eine optimale Auslastung zu erreichen“. In den Ferien im Juli und August seien viele Flüge auf Strecken im Mittelmeerraum voraussichtlich schnell ausgebucht. Im Mai sei das Angebot schon zu 50 Prozent ausgelastet.

Zudem rechnet der TUI-Vorstandschef damit, dass Urlauber 2021 mehr Geld für ihre Reisen ausgeben werden. Nicht, weil das Reisen an sich teurer wird, sondern weil viele ihre Gutscheine für stornierte Reisen einlösen werden. „Die Kunden buchen hochwertiger. Viele haben zusätzlichen Spielraum im Budget, wählen dann ein 5- statt das 4-Sterne-Hotel.“ Zudem würden die Marktforschungen zeigen, dass die Menschen sich nach der Corona-Zeit enorm danach sehnen, wieder schöne Reisen zu unternehmen.

Nach Corona: „Neue Wertschätzung“ für Reisen im Jahr 2021

Aufgrund der aktuellen Impfungen meint Joussen sogar, dass Reisebeschränkungen unnötig werden: „Wenn wir die besonders gefährdeten Gruppen vor einer Infektion geschützt haben, können die Einschränkungen insgesamt stark fallen“. Auch Aage Dünhaupt, Pressesprecher von TUI Deutschland, erklärte im November 2020 laut dem Portal Travelbook: „Ich glaube, die Lust zu Reisen wird schneller wieder zurückkommen, als die Flugzeuge zur Verfügung stehen werden.“ Darum könnten Flugreisen 2021 erst einmal teurer werden. Außerdem geht er davon aus, dass sich ein neuer Reisetrend verbreiten wird: Slow Travel. Reisen würde nach dem langen Verzicht eine „neue Wertschätzung“ erlangen.

Wie im Jahr 2019 wird es aber nicht werden: Eine Analyse der Weltorganisation für Tourismus (UNWTO) zeigt, dass der Tourismus erst in zweieinhalb bis vier Jahren wieder das Niveau erreicht, das er vor der Pandemie hatte. Auch Joussen rechnet erst 2022 mit einer vollständig erholten Tourismusbranche. (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

