Urlaub an Pfingsten 2021 doch nicht möglich? Tourismusbeauftragter trifft Prognose für Reisen

An Feiertagen wie Pfingsten fahren normalerweise viele Deutsche in den Urlaub. Aber wie sieht es während der Corona-Krise 2021 aus? Das ist eine aktuelle Prognose.

An Ostern 2021 war an Urlaub* kaum zu denken: Wegen des Beherbergungsverbots und des Appells an die Bürger, auf Inlands- und Auslandsreisen zu verzichten, blieben viele Deutsche daheim oder machten lieber Tagesausflüge. Aber nun stehen schon bald die nächsten Feiertage an, die gerne für einen Urlaub genutzt werden: die Tage um Pfingsten. Im Januar prognostizierte der Tourismusbeauftragte der Bundesregierung, Thomas Bareiß, dass ab Pfingsten langsam eine Besserung für den Tourismus eintreten könnte. Aber wie sieht es nun aus, wo es fast so weit ist?

Corona: Urlaub in Deutschland ab Juni möglich?

Aufgrund der Corona-Pandemie planen viele Deutsche, Ihren Urlaub 2021 in eigenen Land zu verbringen. Vor allem Ost- und Nordsee sind beliebte Ziele, die derzeit sogar im Rahmen von Modellprojekten besucht werden können. Aber ab wann können Reisen in Deutschland wieder ohne Beschränkungen und abseits von Modellprojekten vorgenommen werden? Thomas Bareiß hat sich erneut zu dem Thema geäußert und spricht gegenüber der Bild-Zeitung von einem Aufschwung im Tourismus im Sommer: „Ich bin sehr zuversichtlich, dass Urlaubsreisen bei uns ab Juni in immer mehr Regionen möglich werden.“ Seiner Ansicht nach dürfe der Lockdown nicht über den 30. Juni hinaus verlängert werden.

Zuversichtlich stimmen ihn demnach die voranschreitende Impfkampagne und die guten Sicherheitskonzepte der Hotels und Restaurants. Dem Tagesspiegel am Sonntag erklärt er zudem, dass er „große Hoffnung in den europaweiten digitalen Corona-Impfpass“ setze. Aktuell ist die Einführung des Impfpasses für Ende Juni geplant. Er soll als ergänzendes Dokument zum gelben Impfheft dienen. Wer geimpft oder genesen ist, müsse außerdem in den kommenden Wochen mehr Freiheiten zurückerlangen, so Bareiß.

Reisen 2021 trotz Corona: Urlaub an Pfingsten noch möglich?

Während Bareiß Anfang des Jahres noch etwas optimistischer schien, was das Reisen an Pfingsten anging, schätzt er die Möglichkeit von Inlandsreisen an den Feiertagen aber nun eher gering ein: „Das wird in vielen Urlaubsregionen leider wieder ins Wasser fallen“, sagte er bild.de. Ein Hoffnungsschimmer bilden da die Modellregionen in Schleswig-Holstein*, an denen getestet werden soll, wie sicher Reisen trotz Corona gestaltet werden kann. Bei niedriger Inzidenz könnten diese über den Mai hinaus verlängert werden. Außerdem planen viele Urlaubsländer wie Griechenland oder Kroatien, den Tourismus schleunigst wieder anzukurbeln und erlauben jetzt unter bestimmten Voraussetzungen schon wieder die Quarantäne-freie Einreise. (fk) *Merkur.de ist ein Angebot von IPPEN.MEDIA.

