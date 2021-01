Urlaub trotz Corona: Hier wollen die Deutschen im Mai und Juni 2021 hinfliegen

Die Hoffnung auf einen normalen Urlaub an Pfingsten 2021 ist trotz Corona-Pandemie bei vielen groß. Aber wo zieht es die Deutschen am meisten hin?

Tourismusbeauftragter Thomas Bareiß hat vor Kurzem Hoffnung für Urlaubsreisen ab Pfingsten* gemacht. Die Deutschen scheinen bereit für Reisen ab Mai zu sein: Bereits seit Anfang Januar 2021 beobachtet das führende Online-Reiseunternehmen www.Skyscanner.de um 25 Prozent gesteigerte Suchanfragen aus Deutschland nach Flügen für Reisedaten rund um Pfingsten 2021. Dabei sind die gesuchten Ziele nicht nur im Inland oder im europäischen Ausland: Auch Tokio, New York und Bangkok sind unter den Top 10 der meist gesuchten Ziele.

Urlaub an Pfingsten 2021: Wo wollen die Deutschen mit dem Flugzeug hinreisen?

Auf Platz 1 ist der Deutschen liebste Insel: Palma de Mallorca ist der meistgesuchte Zielflughafen für Reisedaten zwischen 9. Mai und 6. Juni – seit Anfang Januar 2021 ist die Zahl der Suchen nach Mallorca sogar um 40 Prozent angestiegen. Wer jetzt nach Mallorca-Flügen sucht, findet Schnäppchen: Laut Skyscanner gibt es aktuell Hin- und Rückflüge nach Mallorca im Mai 2021 schon ab 53 Euro. Das ist mehr als die Hälfte günstiger als der Durchschnittspreis der vergangenen zwei Jahre im selben Reisezeitraum. Ähnliches gilt für den Juni 2021: Hier ist die Flugreise aktuell ab 57 Euro buchbar – 61 Prozent günstiger als der Durchschnitt der vergangenen zwei Jahr.

Trotz Corona: Das sind die meistgesuchten Reiseziele für Pfingsten 2021

Mallorca Berlin Frankfurt Cancun, Mexiko Kreta, Griechenland Tokio New York Bangkok

Hugh Aitken, Vice President Flights bei Skyscanner, erklärt: „Unsere Analyse der beliebtesten Flugziele für die vielleicht erste mögliche Reiseperiode in 2021 zeigt einen interessanten Mix aus europäischen Kurzstrecken, die nicht so weit entfernt von zuhause sind. Überraschend sind auch die gefragten Langstreckenziele in Asien und Amerika, die ein Anzeichen dafür sind, dass die Deutschen ein starkes Bedürfnis haben, ferne Länder zu entdecken und richtig was zu erleben.” (fk) *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

