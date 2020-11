Urlaubsflaute im Corona-Jahr: Darauf kommt es jetzt beim Frühbuchen für 2021 an

Das Urlaubsjahr 2020 fiel für einige Deutsche etwas mau aus. Gleichzeitig herrscht viel Verunsicherung beim Buchen für nächstes Jahr – worauf Reisende achten müssen.

Die Corona-Krise wirbelt auch die diesjährige Frühbuchersaison* durcheinander: Viele Urlauber sind verunsichert, ob sie überhaupt bereits ihren Urlaub für das nächste Jahr planen können. Die gute Nachricht: Sie können – und sollten. Warum das so ist und auf welche Dinge man besonders achten sollte, erklärt Vinzenz Greger von HolidayCheck Reisen. So kann sich auch in diesem Jahr noch Urlaubsvorfreude einstellen.

Auf Nummer sicher gehen und flexible Storno- und Zahlungsbedingungen buchen

Natürlich kann heute keiner wissen, wie sich die Lage im nächsten Jahr zur Reisezeit entwickeln wird. Umso wichtiger ist es, bei der Buchung auf flexible Stornierungsbedingungen zu achten. „Aufgrund der unsicheren Lage ist es wichtig, dass der Urlauber selbst in der Hand hat, ob er reisen möchte oder nicht“, so Vinzenz Greger, Managing Director HolidayCheck Reisen. „Unser HolidayCheck Flex Tarif ermöglicht es zum Beispiel ohne Aufpreis oder Gebühren bis zu sechs Tage vor Abreise kostenfrei zu stornieren. Und auch eine Anzahlung, wie es sonst bei Pauschalreisen üblich ist, fällt hier nicht an.“

Auch andere Veranstalter bieten aktuell – meist jedoch zeitlich befristete – Angebote an, die es Urlaubern ermöglichen, länger kostenfrei zu stornieren oder umzubuchen.

Frühbucherangebote versprechen größere Auswahl und breiteres Angebot

Aktuell weicht das Angebot der Veranstalter für 2021 nicht spürbar von dem der Frühbucherangebote der letzten Jahre ab. „Das Angebot für das nächste Jahr ist wie in normalen Jahren. Die Hotels werden angeboten, entsprechende Flüge sind im Programm und die Preise sind auf einem normalen Niveau“, stellt Greger fest. Bei einer Buchung zum jetzigen Zeitpunkt hat man also noch die Möglichkeit, unter einer breiteren Palette an Angeboten zu wählen als bei einer kurzfristigen Buchung

Urlaub 2021 rechtzeitig buchen, um sich das Wunschziel zu sichern

Viele Destinationen, die in diesem Jahr sehr beliebt waren, werden auch 2021 bei den Urlaubswilligen ganz oben auf dem Reisewunschzettel stehen. Vor allem Spanien, Türkei und Griechenland waren 2020 als Pauschalreise sehr gefragt. Die Kapazitäten werden also – besonders zu den Hauptreisezeiten – knapp werden. „Vor allem, wenn man auf ein bestimmtes Zeitfenster wie zum Beispiel die Schulferien angewiesen ist, sollte man rechtzeitig buchen, um sich sein Wunschziel zum passenden Zeitraum zu sichern“, rät Vinzenz Greger.

Urlaub 2021 buchen: Planungssicherheit für beide Seiten

In diesem Jahr hat sich gezeigt: Sind Hotels nicht ausgelastet, kann es sein, dass sie gar nicht erst öffnen. Sind nur wenige Plätze in einem Flugzeug gebucht, heben die Maschinen unter Umständen gar nicht erst ab. Eine frühzeitige Buchung hilft also nicht nur dem Urlauber dabei, sich sein Lieblingshotel oder den idealen Flug zu sichern. „Für Veranstalter ist es entscheidend, mehr Planungssicherheit zu haben. Nur so können wir verstehen, wohin die Nachfrage geht. Das ist wichtig, um genügend Kapazitäten zu haben und die Nachfrage bedienen zu können“, erklärt Greger.

Besser pauschal als individuell buchen

Öffnet das Hotel aufgrund einer dennoch schlechten Buchungslage oder der Situation vor Ort nicht, haben Urlauber mit Pauschalreise einen Vorteil. Vinzenz Greger macht deutlich, warum: „Bucht man eine Pauschalreise, hat man in diesem Fall ganz konkrete Ansprüche. Entweder man bekommt ein Ersatzhotel oder kann die Reise auch absagen. Bucht man Flug und Hotel separat, kann es sein, dass der Flug zwar stattfindet, aber man ohne Unterkunft vor Ort dasteht.“ *Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.

