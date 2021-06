Urlaub auf Mallorca: Nach Superspreading-Schulfahrt – Insel verschärft Reiseregeln

Inzidenz auf „Malle“ steigt

Nachdem sich hunderte Teenager im Urlaub auf Mallorca mit dem Coronavirus infiziert haben, verschärft die Insel die Einreiseregeln. Die Inzidenz steigt derzeit.

Deutschland – In vielen Bundesländern wie NRW steht die Sommerferien-Zeit vor der Tür. Die beliebte Ferieninsel Mallorca hat allerdings aktuell wieder stärker mit dem Coronavirus zu kämpfen – und daher jetzt die ersten Regeln für die Einreise verschärft, berichtet RUHR24.*

Mehr als 800 Schüler hatten sich Mitte Juni auf der Urlaubsinsel mit dem Coronavirus infiziert. Die Jugendlichen waren auf Abschlussfahrt und kommen aus mehreren Teilen Spaniens. Alleine in Madrid sind mehr als 400 Personen betroffen.

Die Regionalregierung der Balearen hat jetzt Konsequenzen aus dem Fall gezogen. Die Einreiseregeln für Gruppen werden verschärft.*

Derzeit steigen auch die Corona-Zahlen auf den Balearen wieder. Am Dienstag (28. Juni) liegt die 7-Tage-Inzidenz auf den Balearen bei 49. Laut Schätzungen der spanischen Regierung wird sie in einer Woche bei 67 liegen. Der Anteil der Delta-Variante an den Neuinfektionen liegt auf den Balearen bei 24 Prozent. Es ist also durchaus möglich, dass die deutsche Bundesregierung die bei Urlaubern beliebte Inselgruppe wieder zum Risikogebiet erklären wird. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA.