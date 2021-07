Urlaub 2021: Postkarte digital verschicken – Unterschied der Apps liegt im Detail

Die Anbieter im Test

Der Urlaub 2021 ist wieder möglich und es gibt endlich wieder Gelegenheit, eine Postkarte zu verschicken. Zum Glück geht das inzwischen auch digital. Die besten Anbieter im Check.

Egal wohin die Reise in diesem Jahr auch geht, Postkarten sind der beste Weg seinen Liebsten zu Hause von den Ferien zu berichten und einen kleinen Urlaubsgruß zu schicken. Inzwischen gibt es einige Anbieter, wo man Postkarten digital gestalten und versenden kann.

RUHR24* verrät, welcher Unterschied im Detail bei digitalen Postkarten-Apps liegt. So bieten die Apps verschiedene Layout-Optionen an, aber auch in Sachen Preis und Datenschutz unterscheiden sie sich. Bei einigen kostet die Gestaltung inklusive Versand knapp vier Euro, bei anderen nur zwei. Dafür gibt es bei den teureren Angeboten deutlich mehr Layout-Optionen. Egal für welche App man sich am Ende entscheidet, die Freude zu Hause ist meist groß, wenn die Postkarte eintrudelt. *RUHR24 ist Teil des Redaktionsnetzwerks von IPPEN.MEDIA